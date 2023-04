Fernández Montes y la derecha

El ex alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes ha escrito "una carta al pueblo" para argumentar las razones por las que encabezará la lista a las elecciones municipales por Unión del Pueblo de Torremolinos (UPT) el partido que acaba de inscribir. Montes pide el apoyo de los electores de centro, de izquierda y de derechas y de todos los que no se sientan representados. Explica que su formación es únicamente municipalista. Eso sí, el veterano político no quiere engañar a nadie. "Nunca oculté que he sido y sigo siendo una persona de derechas pero moderada y les votaré en andaluzas y generales, pero a nivel municipal la ideología política y el poder local que conlleva, nunca debe prevalecer sobre la corrupción política, la honestidad, la dignidad y la moralidad , salvo para aquellos que carecen de dichos valores". Es decir, Fernández Montes respaldará con su voto a Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, que se supone representan esa derecha moderada con la que se identifica, pero presenta un partido para competir con la alcaldesa del PP en la localidad, Margarita del Cid. A buen entendedor ya ha explicado él sus razones.