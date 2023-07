Mientras los climatólogos nos aseguran que este mes de julio ha sido el más caluroso en todo el mundo y el más cálido de la historia en temperatura media global, la vida política española parece una escuela de calor que no deja de recordarnos a este julio histórico. Llevamos mucho tiempo en una campaña electoral perpetua con un tono político altísimo y una polarización política creciente, olvidando hablar de las políticas y de los problemas reales que les preocupan a los ciudadanos. Las elecciones del 23-J han supuesto una amarga victoria para el PP y una dulce derrota para el PSOE. El resultado es el reflejo de unas expectativas desmedidas que estuvieron lejos de cumplirse. Ni fue la victoria amplia que se esperaba para un gobierno de coalición del PP con Vox, ni tampoco la remontada sorpresa de la izquierda con gobierno de PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Esta semana las declaraciones de los líderes políticos nos recuerdan que tan importante como ganar las elecciones es conseguir los pactos necesarios para poder gobernar y conseguir la mayoría suficiente. Vivimos en una democracia enfrentada a un dilema: o una posible pero muy difícil y ardua gobernabilidad o unas nuevas elecciones en diciembre.

El PP de Nuñez Feijóo cuenta una sólida base electoral, además ha ganado poder municipal y autonómico y en las elecciones generales ha ganado 47 escaños. Sin embargo, Vox representa un serio problema para que alcance el gobierno. El líder gallego se presentó como un hombre de centro, buen gestor y ganador de cuatro elecciones en la Xunta de Galicia pero, precisamente, el pacto con Vox impide a Nuñez Feijóo transformar al PP en un partido moderado y de centro. Paradójicamente, la normalización de Vox en la vida política española al entrar en los gobiernos autonómicos y municipales con mayores exigencias, ha impedido al líder del PP explicar cuál sería su política con Vox, a la luz de las contradicciones en Valencia o en Extremadura. Está claro que el PP se debate entre el deseo de gobernar en solitario y el mal necesario de gobernar con Vox, que surgió hace diez años entre un grupo de militantes conservadores del PP que estaban desencantados con las políticas del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy. Además, Núñez Feijóo no sólo tiene pocos aliados para la investidura es que, simplemente, se niega a dialogar con el bloque que constituye su oposición: Por un lado, los partidos nacionalistas catalanes y vascos, una realidad que no puede ignorar; y, por otro, con el propio PSOE con el que exhibeuna actitud cambiante y contradictoria en su oferta de diálogo con Sanchez y con el PSOE. De una u otra manera, sigue primando el discurso antisanchista. Habrá que esperar a que Nuñez Feijóo acepte el encargo del rey a formar gobierno. Mientras, el ganador de las elecciones no consigue la mayoría suficiente para gobernar. La otra posibilidad es un gobierno de Sanchez con el apoyo de Junts, seguramente, con unas condiciones inasumibles alrededor de Puigdemont. Cómo vemos alternativas difíciles ante un país difícilmente gobernable. Algunas voces hablan de un gobierno de Gran coalición PP-PSOE (a la alemana) y otros un gobierno de amplio espectro o de concentración para superar los dos bloques de la política española y el peso de los partidos nacionalistas. Sin duda, soluciones interesantes pero que no parecen probables para el momento político que vivimos.