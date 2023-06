Como vidente no tengo rival. Pensaba que las elecciones del 28 de mayo iban de clave local. Se ha sumado el escozor de la política nacional. Felicitar a nuestro arcade vintage de la Torre del Puerto es lo propio. Se le ve al hombre emocionado y tiene motivos para ello. Henry Kissinger, Premio Nobel de enredar la Paz, ha cumplido 100 años y sigue publicando. Con el bótox de los votos, la lozanía y el faraónico efecto antiage puede que no sean los últimos comicios en los que compite nuestro regidor. Total. Rodillo del PP, frustración de Dani Futuro con sus 10.000 casitas de papel y desaparición de Ciudadanos. Toñi de Málaga con Todos salvó dos concejales y otros tantos de VOX tocan salón de plenos. Lástima lo de Noelia Losada. Aquí puede que enseñe la oreja, pero la teniente Losada me eclipsó desde su primera intervención en la carcasona del parque con un programa y declaración de intenciones que razonablemente ha llevado a cabo. El partido Ciudadanos ha sido muy importante en las dos últimas legislaturas municipales, 8 años equilibrando el centro. Flaco favor hizo a los naranjas la espantada de Juan Cassá que se lleve que lleve tanta paz como salario deja. Noelia tiene más opciones y salidas profesionales al margen de la cosa pública. Su labor y equipo al frente del Área de Cultura y Deportes, más el Distrito de Teatinos ha sido elogiable. Se empleado a fondo. Durante la pandemia estuvo muy pendiente de reactivar los eventos deportivos y culturales a la máxima brevedad. Tenía un programa sensato. Apenas ha rascado 5.000 votos entre la clase media en extinción. Quedamos de clase neotiesa, en vías de expansión, para abajo. Noelia lo tenía muy complicado y ha peleado hasta la última y rácana papeleta. Doy fe porque me la encontré de frente en el colegio electoral. Pienso que se merecía el triple de votos, un triple del baloncesto de esos que tanto la apasionan. Y como los infortunios vienen en comandita, añada la tempranada electoral de Pedrolobo. De momento ha conseguido la mayoría absoluta para cabrear el verano de todo un país. Las vacaciones son una conquista social. Para no dejarle con tan mala vibra comparto una buena noticia. La resurrección de un kiosko de prensa. La reapertura del kiosco del barrio que estaba chapado. Ojalá les vaya bien. Todavía quedan héroes en Cenacheriland.