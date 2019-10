El Hospital del Guadalhorce abrió en junio de 2016. Han pasado más de tres años y aún no está a pleno rendimiento porque no tiene aún área para ingresar a pacientes. Es un hospital sin hospitalización. Sólo da asistencia postoperatoria a los pacientes de cirugía mayor ambulatoria que se intervienen en sus instalaciones. Están allí durante las horas posteriores a la operación, pero la apertura de planta de hospitalización sigue pendiente. Y no hay fecha para su puesta en marcha. La comarca, la última de la provincia en dotarse de un hospital, sigue con su infraestructura sanitaria incompleta.