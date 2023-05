Infografías electorales

Como bien desarrolla el profesor Shameless, la política de “y dos huevos duros” propia de las campañas electorales se caracteriza por prometer cualquier cosa con la que se crea que se puede arañar un voto, independientemente de su viabilidad. Que, llevada al campo de las elecciones municipales, se centra en los tres ejes básicos de la relación de todo votante con su casa y que empieza por tener una. Lo que nos lleva al primer eje de cualquier campaña: la política de vivienda. En marzo, el ayuntamiento aprobó un nuevo Plan para el periodo 2023-27 y semanas después el PSOE contratacó ofertando construir unas cuantas de miles de viviendas más. Segundo: la limpieza. Tu casa está limpia y la ciudad, sucia. Con esta idea fuerza, Celia ganó sus primeras municipales y el PSOE clama que la limpieza va por barrios. En algunos de ellos, diría yo que, por calles. Y tercero, si ya tenemos casa y está limpita ¡qué bien le vendrían unas reformillas! Lo que en el caso de una ciudad nos abre las puertas del infinito mundo de las infografías animadas de ayer y hoy de la Warner Bros. En esto, si los partidos con posibilidades de gobernar no empatan es por el dopaje económico, que, en esta liga, a diferencia de la de fútbol, no está penalizado. A nadie se le escapa que no se dibuja con la misma “frescura” desde las instituciones que desde la oposición. Ahora bien, una cosa es que no esté prohibido y otra es que no pueda actuar el VAR. Y he ahí, que en plena resaca de la confirmación del descenso del Málaga a Primera RFEF es imposible olvidar la reciente propuesta municipal de reformar la Rosaleda para convertirla en un estadio futurista que aspire a albergar algunos partidos del mundial de 2030 y ver jugar al Alcoyano. Y es que el VAR no miente y por más vueltas que se les den a las infografías, hay detalles que denotan un claro fuera de juego. Como saber cómo aumentamos en un cincuenta por ciento la capacidad de un campo constreñido por el río y una calle sobre cuyas aceras ya descansan los pilares, o a dónde han mandado el instituto Guadalmedina y el campo de fútbol del Rosaleda que no salen en la foto.

En su apuesta por la cultura, Málaga ha sumado a su festival de cine los Premios Ondas Globales del Podcast. Aún estamos a tiempo de proponer que acojamos el I Certamen Internacional de Infografías Imposibles. Con la incorporación al metaverso, el éxito internacional estará asegurado.