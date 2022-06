Juanma Moreno, de perfil

Nadal ha declarado que le hubiera gustado mantener un perfil bajo tras el embarazo de Xisca Perelló. Esto no es posible. El majestuoso perfil de los héroes, ganado en el campo de batalla, no es de quita y pon. Nadal como Héctor, el héroe troyano, matador de hombres, no podrá impedir que un Homero cotilla se entrometa en su familia y lo cuente y lo cante. En la Ilíada, Héctor se toma un pequeño respiro antes de la batalla para despedirse, en la intimidad del hogar, de su mujer y de su hijito. Esconderse en un perfil bajo. Pero los inmortales hexámetros de Homero lo han dejado prendido para siempre en el tapiz de la historia como un insecto cruel. Hay quienes buscando hacerse de por vida con un perfil de gama alta, pasarán de perfil por la historia gracias a sus errores. El día de las elecciones andaluzas, me sentí un Stanley buscando al perdido explorador Livingstone en la verde selva de los incontables montoncitos de papeletas de partidos de izquierdas. Me costó encontrar mi papeleta. El perfil alto de los distintos partidos de izquierdas en la Transición o en los 80 aparece ahora tan borroso que no sería raro que en próximas elecciones, como ahora el del Cs, termine difuminado. Hubiera sido inútil pedirles a Alejandro Magno, a Atila, a Nerón, a Calígula, a Carlomagno, a Carlos V, a Napoleón, a un Borbón malote, a Stalin, a Lenin, a Hitler, o a Franco que mantuviesen un perfil bajo. No se lo pidan tampoco a Felipe González o a Aznar. O a este humilde bloguero de arrabal que con sus artículos igualmente pretende escandalizar, sorprender, horrorizar, cautivar, esculpirse un perfil indeleble. Si bien, en mi caso, ha sido el público el que, al leerme poco, al preferir a cualquier 'influencer', me ha uncido con el yugo de la irrelevancia. Pero Juanma Moreno sí ha sabido, con mucha inteligencia, mantener durante cuatro años un perfil bajo. Pese a pertenecer a un partido dañado por la corrupción y de gobernar con la ultraderecha. Un gacetillero adulador hablaría de que estamos ante 'un político de raza'. He leído por ahí que tiene pocos estudios. ¿Y para qué los quiere? Platón, con un altísimo perfil intelectual, fracasó políticamente en Siracusa. ¡Atenta la compañía ególatra y faltona de políticos aforados/desaforados! Si quieren ser votados, ¡cállense! Pónganse de perfil.