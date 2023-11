Resulta que la revista “Forbes” además de publicar todos los años la lista de las fortunas más grandes del mundo, también ha publicado la nómina de las mejores ciudades del mundo para vivir y trabajar. La clasificación ha resultado de una encuesta a 12.000 personas en todos los países de los cinco continentes que representaban a 177 nacionalidades y vivían en 181 países distintos. La citada encuesta ha sido realizada en 2023 por “Inter Nations” que es una organización que se autodefine como “una plataforma en donde los expatriados de todos los países del mundo pueden establecer contactos, socializar y encontrar información y servicios confiables, donde sea que estén”. Esta organización cuenta con más de 4,7 millones de asociados en 420 ciudades de todo el mundo.

Bien, pues resulta que los expatriados han llegado a la conclusión de que la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar es Málaga y le siguen Alicante y Valencia ¡Vaya! -me dije al leer la noticia- Resulta que nací y he vivido la mayor parte de los tres cuartos de siglo que tengo cumplidos en la primera, me une una estrechísima relación con la segunda porque mi esposa y toda su familia son de allí y, durante una década, residí y trabaje en la tercera, donde nacieron mis dos hijas. O sea que he tenido la suerte de elegir para vivir los mejores lugares del mundo, porque resulta que yo soy de la misma opinión que los expatriados encuestados.

Una vez escribí que mi amor por Málaga fue un amor a primera vista, ya que me enamoré de ella cuando abrí los ojos al venir al mundo. Claro que el amor es ciego y posiblemente haya motivos para no estar tan seguro del puesto que le han asignado en esa lista encabezando el ranking. La encuesta tuvo en cuenta una serie de factores como la calidad de vida, la facilidad para establecerse, las finanzas personales, etc. También Málaga lideró aspectos que influyen en la calidad de vida, como el clima, la amabilidad o el equilibrio entre ocio, trabajo y conciliación, aunque quedó en la cola al valorar el mercado laboral.

Pero hay otros factores que la encuesta no recoge como son el ambiente político, económico y social que influye poco o nada al extranjero aquí afincado. Parece ser que en la carta que el Presidente Sánchez ha entregado a sus ministros les dice: “A la crispación responderemos con trabajo (pero solo trabajan para tachar a todo el que disiente de facha). Al ruido interesado, con diálogo y mano tendida (pero ha puesto un “muro” y solo dialoga y le tiende la mano a la extrema izquierda, a terroristas y a separatistas que además, en contra de todas las opiniones, los amnistía). A la descalificación y el insulto, con una apelación sincera a la concordia y la convivencia que anhela la inmensa mayoría de la sociedad” (pero el Gobierno a coro, junto al PSOE en pleno, a excepción de Felipe González, Guerra y algún otro que han expulsado del partido, solo hablan para insultar y descalificar a todo aquél que no les aplauda).

¡Qué pena!, si a los malagueños no nos soliviantara el ánimo tener un Gobierno con un ministerio que concentra el Ministerio de Presidencia (control del Poder Ejecutivo), el Ministerio de Relaciones con las Cortes (control del Poder Legislativo) y el Ministerio de Justicia (control del Poder Judicial), Málaga sería de verdad la “Ciudad del Paraíso”.