Meteoritos nucleares

Lo más probable es que haya habido vida inteligente en otros planetas; aunque es muy posible que se haya extinguido sin el concurso de meteorito alguno. En ellos, pudo suceder lo que ahora pasa aquí: la vida surge, se hace cada vez más compleja, evoluciona hasta producir individuos inteligentes; y prolifera imparable, gracias a las vacunas, a medicinas como la penicilina y a prodigiosas tecnologías que multiplican los recursos alimenticios. Y, sobre todo, a un impulso tan fuerte como la Ley de gravitación universal que hace que la vida explote brutalmente por cada rendija del planeta con más fuerza y más tesón que todos los intentos de sus habitantes por asfixiarla talando o quemando bosques, violando la sagrada espesura de las selvas, plantando miles de hectáreas de lechugas en parajes casi desérticos, como los altiplanos de Guadix o de Jumilla, agotando sus sobreexplotados manantiales y acuíferos, para abandonar luego parte de la cosecha. Pero los seres inteligentes también logran fabricar armas más destructivas que un meteorito. Comenzaron con arcos y flechas, escopetas, mosquetes, fusiles, Winchester, cilindros de gas tóxico, tanques y cañones; y por fin, las armas nucleares. Y es entonces cuando el horizonte se oscurece, pese al optimismo de pensadores como Pinker o Hans Reding que sostienen, uno, que cada vez se mata menos y que los humanos somos cada vez menos violentos, y, el otro, que, aunque, todavía se producen muchos acontecimientos malos, como en el pasado, sin embargo, estos males son, en general, menos graves que los de antes. Hay esperanza, según ellos. Pero la experiencia demuestra que las armas, incluso las más temidas, como los gases de la Primera Guerra Mundial y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, terminan usándose. En 1955, Eisenhower -Putin tenía 3 años- dijo que: "En cualquier combate en que estas cosas -¡las bombas nucleares!- se pueden utilizar para objetivos estrictamente militares y solo con fines militares, no veo por qué no se pueden usar exactamente como usaríamos una bala o cualquier otra arma". Hoy por el Cosmos deben de circular multitud de planetas que tuvieron vida y que, asolados por la inteligencia exterminadora de sus habitantes, no podrían fletar ni un solo platillo volante. Nosotros deberíamos de ir fabricándolos, por si…