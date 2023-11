Verá Málaga sea una ciudad de éxito es un hecho que debe llenarnos de alegría, en la medida de la parte que nos toque en el reparto. Que, como todos sabemos, no se hace a partes iguales. Y más aún en una ciudad con un índice de desigualdad mayor que el del 93,6 % de los municipios españoles. Por eso, y sin cuestionarnos el avance de la urbe en muchos aspectos, resulta inevitable preguntarse ¿a quién beneficia este crecimiento?

Aunque el número de loas no ha cesado de crecer desde hace ya años, entre 2019 y 2021 (último año con datos del INE), la renta del municipio ha descendido 10 puntos porcentuales y ya es más pobre que el 63,9 % de las ciudades españolas. Al mismo tiempo, la renta neta media se ha frenado desde 2018 y seguimos estancados en un 9 % menos que la media del país. Eso sí, tenemos un índice de pobreza mayor que el 67,8 % de las otras ciudades y hemos mejorado (es decir, emporado) nuestra posición desde 2019 en el que solo superábamos al 65,3 %. Lo que se resume en que, que a Málaga le vaya bien no, quiere decir que a todos los malagueños les vaya igual de bien. Es más, puede que a muchos de esos a los que les va bien no sean exactamente malagueños, aunque esta es una ciudad de aluvión que ha hecho suyo a cualquiera que se ha asentado en ella, sino aquellos que vienen aquí porque ya les iba bien en su lugar de origen. Hecho que explicaría que un tercio de las viviendas vendidas en la provincia las hayan comprado extranjeros y fenómeno al que no es ajeno la capital. Pero que también explica su encarecimiento, que en el último año se ha incrementado en un 13 % en la capital, y el consecuente problema de acceso a la misma que tienen amplios sectores de su población.

Málaga, que va de oca en oca de todas las capitalidades europeas en su política de éxitos, acaba de pasar a la final para ser Capital Europea de la Juventud en 2026. Lo que está muy bien y la pondrá en un mapa que ya conocen los miles de turistas que la inundan a diario. El European Youth Forum concede este título a aquellas ciudades que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y nuestra candidatura se centra en tres ejes a juego con las consonantes de su nombre: Moving, Living, Giving. Todo coherente con una ciudad en la que a buena parte de sus jóvenes no les está quedando más remedio que moverse para irse a vivir a otro lado, dejando sitio a quien vienen de fuera.