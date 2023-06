Leo que el presidente de la Junta de Andalucía responsabiliza a Pedro Sánchez del boicot a la fresa. Me parece una acusación tan ajena a la verdad de los hechos, que ofende la inteligencia. En su “Breve historia de la verdad”, Julian Baggini, dice que “los populismos venden el tranquilizador mensaje de que no hace falta escuchar a los expertos; basta con escuchar la voluntad del pueblo. Prometen un mundo que es tanto de posverdad como de poscomplejidad”. Pero la verdad sólo la podemos buscar en los hechos: tras una primera denuncia del fondo ecologista WWF, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de justicia de la UE, en 2019, para que las administraciones reaccionaran ante el deterioro de la biodiversidad de la reserva. Condenaron a España por incumplimiento de la directiva marco del agua 2.000, la sentencia no conllevó multa millonaria, algo que ahora puede exigir la Comisión al tribunal a la vista del agravamiento del declive ecológico. La sentencia, de 2021, culpaba de la desecación del Parque Nacional al robo masivo con pozos ilegales de los agricultores freseros, sin permiso de riego, y al consumo de la macrourbanización de Matalascañas. Según el fallo, se incumple el artículo 5 de la directiva de agua por haber ignorado las extracciones de aguas ilegales y las de abastecimiento urbano.

La aprobación de la ley de regadíos que impulsan PP y Vox en el parlamento andaluz, para legalizar las extracciones ilegales, ignora la condena del TJUE y viene descaradamente a agravar las causas de los incumplimientos que fueron denunciados por la Comisión Europea.

Como no podía ser de otra forma, el gobierno de la nación se ha opuesto a la ley de regadíos y ha pedido su retirada. También es un hecho, que todos los científicos conocedores de la gravedad de la situación han pedido igualmente su retirada. El biólogo Miguel Delibes se lamenta del daño que la ley hará también a la agricultura. El caso Doñana es un ejemplo de negacionismo científico. En la tribuna de este periódico del pasado miércoles, Francisco Soriguer, decía que en el caso de la Junta era particularmente interesante esta negación, ya que disponen de la mejor información posible a través de Estación Biológica, con la que comparten mesa en los Consejos de Participación del Espacio Natural.

Que el presidente andaluz culpe cínicamente de sus errores al gobierno de España, parece algo más propio de un político soberanista.