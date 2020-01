La patria es un concepto en aras de cuyo valor supremo sus hijos llegan a renunciar a lo más sagrado que poseen, la vida. La patria, ni se vende ni se negocia. Aunque innumerables hayan sido las ocasiones en las que sus representantes se han visto forzados a buscar el mejor acuerdo posible para que miles de compatriotas no siguieran perdiéndola, mientras que aquellos que no tenían la responsabilidad de esa negociación, ni de esas vidas, los tachaban de felones. Y en toda negociación, la clave siempre es la misma: tener lo que el otro desea. ERC, tenía lo mismo que el resto de partidos que hoy se abstendrán o votaran a favor de la envestidura de Sánchez.

Pero se ha quedado para el final, convirtiéndose en la pieza que faltaba para completar el puzle. Solo les podía salir mal una cosa, que perdieran lo único que tienen: los votos que cierran la elección. Si el Partido Popular o Ciudadanos hubieran anunciado que facilitarían la investidura con su abstención, ERC no habría tenido nada que ofrecer y Podemos habría tenido una posición mucho más débil. El PP o Cs habría “muerto”, o no, pero su sacrificio habría salvado la patria que invocan. Una patria un poco más roja durante unos años, pero una, y no cincuenta y una. Aunque tampoco tan roja. Después de la investidura vendrán los presupuestos y la negociación, una a una, de cuantas iniciativas quiera sacar un parlamento hiperfraccionado que exige una voluntad de consenso desaparecida estos días.

La patria es una madre que no trata a todos sus hijos por igual y por la que muchos de ellos luchan por tenerla en exclusividad. Y en cualquier guerra, el primer paso es deshumanizar al enemigo. El contrario no es igual que nosotros, sino peor. Un leviatán al que debe enfrentarse un Abascal de cuyas palabras no parece deducirse que los votantes de izquierda (que no se sabe exactamente dónde empieza) sean verdaderos españoles.

Por eso el problema ya no es que España “se rompa”, sino que la gobiernen otros. En un ejercicio de machismo político, mi madre, mi patria, es mía o no es de nadie. Aunque eso nos conduzca a elegir entre nuevas elecciones o “entregársela” a quienes la quieren romper, y ninguna de las dos cosas sea buen para España. A ERC solo le podía salir mal que PP o Cs se comportaran como patriotas, pero sabían que eso no ocurriría. Sabían que un gran patriota necesita de una gran contienda para rencarnarse en Santiago Matamoros.