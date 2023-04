Pérez ataca al alcalde

El portavoz municipal socialista y candidato a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, aseguró ayer que "nuestro programa electoral se nutre de las propuestas de los malagueños porque cada día estamos en los barrios de Málaga". "Lo primero son los barrios de Málaga. La ciudad necesita un alcalde que mire ante todo por los barrios de Málaga. Y así trabajaré desde el primer día si soy elegido alcalde el próximo 28 de mayo", defendió. Pérez acudió ayer al mercadillo de Miraflores de los Ángeles, una zona que el socialista conoce "bien" porque "aquí he nacido y me he criado. Al otro lado de la pared -se refirió a la zona de atención a los periodistas, cerca de la junta de distrito- había un descampado donde yo jugaba de pequeño al fútbol con mis amigos. Este es el corazón de mi barrio, donde hoy quería preguntar a mis vecinos cómo quieren que sea su ciudad". Así lo señaló el candidato socialista, junto con la viceportavoz socialista y número 2 de su lista de candidatura, Begoña Medina; la concejala María Ángeles Gertrudis y por la número 6 en la lista, Inmaculada Jabato, además de compañeros de la agrupación socialista de Miraflores-Trinidad.