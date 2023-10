Nos ha salido un octubre conflictivo y cubista. También surrealista con la cantidad de descalabros en política interior y canguelo exterior. De ahí que el refugio en el arte, que también denuncia lo suyo, ayuda. Mientras el Museo Picasso Málaga anda en lo de “Museo de lujo, trabajadores de saldo”, allá por Teatinos en territorio umita se ha desempacado otra curiosa muestra en el Espacio Cero del Contenedor Cultural. Picasso Malagueño y Exquisito por obra y neuronas de Pedro Avilés (Campillos 1964). Pedro “aborda la obra icónica de Pablo Picasso desde una perspectiva crítica y provocativa” en palabras de Tecla Lumbreras, Vicerrectora del asunto cultural universitario.

La excursión más allá de la Fuente de Colores promete inteligencia y guiños de humor. Talento creativo emanado de un ex alumno de la factoría de la Escuela de Artes y Oficios, Artes Aplicadas y Oficios Artísticos o algo similar que hoy se denomina Escuela de Arte San Telmo. El proceloso ambiente de la cultura y sus simulacros es muy dado al pedigrí y las etiquetas. Muchos creadores en la lucha por la vida se emplean en agencias de publicidad. Se incorporan a departamentos artísticos, ora creativos, donde conviven pintores, diseñadores gráficos, copys, fotógrafos, músicos y embriones de cineastas, pues hacer pinitos dirigiendo spots para la televisión abre la experiencia a proyectos cinematográficos más ambiciosos. Pedro Avilés siempre ha mantenido el punto pictórico, la mirada exigente y el carácter rocoso. Defiende los cambios caprichosos como un erizo. Por ello se ha ganado el respeto. De tal forma que liberado de las ataduras y pejigueras de los vigilantes del logotipo, Pedro a la madurez presenta 12 proyectos que giran alrededor de su artística obsesión por Picasso. Una visión pop, surrealista y conceptual. Enunciados como “Picasso es capaz de provocar la muerte del arte” en formato de cajetilla de tabaco”, “Picasso devora tu paraíso “, “Paz, amor y Picasso”; la serie tricolor repúblicano “Se Busca Wanted Recherche Pablo Picasso 19732023”. La instalación “Picasso da paso” a las señales de tráfico, “Picasso is War”... “ Picasso te vigila” que culmina con “Picasso por la Gracia de Dios”. Como no puede ser de otra forma Pedro Avilés tira de soportes dispares. Técnica de impresión digital, pintura acrílica, diseño asistido por ordenador y brochazo limpio. Es de admirar la secuencia de cartones reciclados que persiguió por toda Fuengirola para que ahora nos deleitemos con un peculiar muro de pocas lamentaciones, de momento.