Sánchez ha cambiado de postura en 36 horas. Y Podemos 36 horas después. O no, porque a veces es difícil saber qué piensan. El domingo, el PSOE era, con la complicidad de toda la derecha, uno de los "partidos de la guerra". El lunes, no. Aunque siga manteniendo la misma postura favorable al envío de armas que Irene Montero e Ione Belarra criticaron el fin de semana. Son las cosas de la realpolitik, que diría Otto von Bismarck y les ha recordado su cámara Alberto Garzón: como sigamos por este camino, convocan elecciones y acabamos dando clases de política internacional en una escuela de suboficiales en Siberia. Para Isa Serra, portavoz de los morados y encargada de rectificar las declaraciones de sus compañeros sin que parezca que lo hace, el problema es que no se apuesta suficientemente por la paz. Según manifestó en su comparecencia, en las negociaciones faltan los observadores internacionales que sí hubo en el Salvador y Colombia. Se olvidó que esos conflictos duraron 13 y 56 años respectivamente; y que, muy posiblemente, el éxito de las mismas se basó en el agotamiento de las partes.

Irene Montero fue más precisa: se necesita una "diplomacia de precisión". Criterio que todos compartimos, aunque no haya precisado en qué consiste y su portavoz tampoco supiera explicarlo. Serra reconoció el derecho de los pueblos a defenderse, aunque tampoco dijo cómo se hace esto sin armas. Se ve que la mañana no estaba para dar clases. Ni la tarde, cuando su líder ideológico, Iglesias, concluyó en su programa La base que, dado que no es probable que los ucranianos derroten a los rusos, lo mejor es no armarlos. Lo que, aunque no lo diga, les aboca a una rendición incondicional. Como ejemplo de la inutilidad de la guerra para resolver un conflicto puso Afganistán. Mal ejemplo. Siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética, al final terminó retirándose la primera potencia militar del mundo. Juan Torres, catedrático de Economía y asesor de Podemos hasta que salió hasta el gorro, escribía hace tres días su desconfianza en que las sanciones puedan frenar a Putin. Primero, porque lleva años preparándose para ellas. Segundo, porque Europa no está en condiciones de renunciar al gas y las materias primas rusas. Ahí puede que tenga razón Podemos y sea hipocresía darle armas mientras se comprar gas. Eso o la realpolitik que Occidente no ha sabido ejercer hasta ahora y ahora sufre Ucrania.