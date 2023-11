Registros menos accesibles

Con la pandemia se impuso la cita previa para evitar aglomeración de personas y frenar la propagación del coronavirus. Pero la crisis sanitaria ha pasado y hasta para entregar un papel en los registros de las administración hay que pedir cita previa. Son trámites que pueden hacerse on line. Pero si se quiere hacer presencial en un registro, hay que pedir día y hora. Para entregar el más mínimo papel, cita previa. Así que hay que llamar, soportar la retahíla de “pulse uno, pulse dos...” Luego dar a la operadora motivo, nombre, mail, número de móvil, etc. Y todo porque entrar en las administraciones ya no es tan accesible.