Hace 8 años comencé estas columnas con motivo de que me pidieran unas líneas valorando el resultado electoral de aquellas municipales. La titulé Paco de la Torre Balboa. El alcalde, encajador nato, resistía en su rincón azul frente a una oposición multicolor carente de punch. Cuatro años más tarde, el símil seguía siendo válido y la reescribí titulándola Rocky V. De la Torre, que parecía que ya era un púgil amortizado, ganaba a los puntos al joven aspirante a la corona y se sentaba a esperar un nuevo desafío. El domingo y con gran expectación se celebró la revancha. El aspirante había manifestado sus buenas sensaciones, pero Paco “Balboa” volvió a subirse al ring, si es que alguna vez se bajó, y ganó por KO. En las bravuconadas propias de la presentación de la velada, Pérez no se cansó de repetir que la vez anterior solo le faltó un concejal. De la Torre tomo nota y sacó 17. Uno más de los que le daban la mayoría absoluta. Una victoria tan contundente como la paliza de Rocky al joven campeón de los pesos pesados, Tommy Gunn, en las calles del barrio del sexagenario púgil, después de descubrir que su oponente tenía cualidades, pero carecía del corazón de un auténtico boxeador.

Sin demérito de sus capacidades, de la Torre lleva 20 años enfrentándose a aspirantes faltos de “la mirada del tigre”. O que, cuando han podido tenerla, no se han dado cuenta que, como diría el potro italiano, no es el título en sí, sino el camino hacia él, lo que convierte al púgil en un gran campeón. En algún momento le incomodó el estilo elegante de Moreno Brenes, pero se sintió seguro, conocedor de que al púgil le pesaba el calzón rojo entre el público asistente. Con su retirada, a la izquierda del PSOE no queda un aspirante porque, simplemente, el nombre de la coalición ocupa más que la lista de sus candidatos. En el PSOE tendrán que cambiar al director deportivo del club. No es que no hayan alcanzado el modesto objetivo de ganar a los puntos (un concejal más y sumar con como se llame la coalición a su izquierda), es que ha perdido tres. Si las cuentas se hacían con la coalición de izquierda, a los dos que ha perdido hay que sumarle el que esta se ha dejado por el camino. Lo normal es que el Bruto que clave su puñal en la espalda ya ocupe puesto en la corporación municipal. De la Torre lo sabe y en esas condiciones ya ha anunciado que no descarta subirse al cuadrilátero con 84 años.