Salga el sol por Antequera

Vivimos tiempos convulsos en política que solo avezados politólogos como mi vecino José Carlos pudieron entrever. Los localismos se imponen como reacción a una la desafección por los partidos tradicionales que no ha encontrado respuesta en los nuevos. Podemos pierde fuelle poco a poco y el fundador de Ciudadanos se empeña en hundirlo más después de abandonarlo. Si un día Cartagena pudo ser cantón independiente y hace unos años descubrimos que Teruel Existe, nada impide apostar Por Ávila cuando Soria Ya ha sido la sorpresa electoral y la Unión del Pueblo Leonés ha captado la idiosincrasia de una tierra que no encuentra reflejo en el Partido Regionalista del País Leones. Lo que no le resta importancia a España Vaciada, que, consciente de que éramos pocos, pario la abuela y presentó un proyecto global en solo tres provincias (ignorándose si las demás las considera llenas o tan vacías que no encuentran candidatos). Ni a la coalición Partido Castellano-Tierra Comunera y Recortes Cero, todo un ejemplo de unidad que no han seguido Por Zamora y Zamora Decide, con diferencias ideológicas insalvables. Una cosa es trabajar por la provincia y otra es que decida. Y es que tan deslocalizadas propuestas obliga a definir proyectos políticos más específicos que el de la Coalición por el Bierzo-el Bierzo Existe. Ahí está Tú Aportas Béjar, cosechador de un inmerecido fracaso únicamente superado por Puede y Despierta. ¿A quién se le ocurre un domingo? La excepción, VOLT. En este contexto de profusión localista ¿cómo se puede pensar en presentar un partido paneuropeo? Si se obtiene 265 votos, muchos son.

Me lo decía mi vecino hace treinta años. La urbanización Cotomar se tiene que independizar del Rincón de la Victoria. Su problema fue que se adelantó a su tiempo. En las próximas generales veremos el lanzamiento del MC (Mirando a Cuenca), el VP (Vete a Parla) y el PCU (Por los Cerros de Úbeda). La Benemérita creará la agrupación de electores Entre Pinto y Valdemoro. Ayuso se peleará con Casado y se presentará por el dMC, De Madrid al Cielo. Con Puigdemont presentándose por el UPF, Una Pica en Flandes, el PDeCAT se refundará en el BNBS, Barcelona es Nona si la Bossa Sona. Arrimadas concurrirá por el MMA, Más Moral que el Alcoyano, y la junta electoral rechazará por machista el PLdPC, Por Loja donde la que no es Puta es Coja. El PSOE está estudiando la marca TaUF, Todos a Una como Fuenteovejuna.