El Santander también elige málaga

Banco Santander proyecta abrir un centro tecnológico en Málaga para dar soporte a la actividad de su división Santander Corporate and Investment Banking (CIB), que presta servicio a clientes corporativos e institucionales. Fuentes de la entidad financiera informaron que han lanzado ocho ofertas de empleo para este centro, seis de ellas relacionadas con la ciberseguridad, y dos en soluciones DevOps, acrónimo en inglés de development (desarrollo) y operations (operaciones). El banco no ha cuantificado la cifra total de empleos que generará este centro tecnológico en Málaga porque "no es una cifra cerrada", añadieron lasfuentes. La apertura está enmarcada en la apuesta del grupo por la tecnología y en su voluntad de trascender del concepto de banco tradicional para convertirse en una gran plataforma abierta de servicios financieros. El anuncio se suma a la apuesta de otras empresas como Google, con el centro de ciberseguridad que tiene previsto abrir el próximo año en la ciudad; Vodafone, que inauguró el pasado enero un centro de I+D; Globant, Dekra, Accenture, Ericsson o Ernst & Young, entre otras.