Leo con inquietud la situación de nuestros camioneros en Francia y las pérdidas que les van a ocasionar la huelga de los agricultores franceses y pienso quién les compensará. En el otro lado, no dejo de sorprenderme el chauvinismo de la ex-ministra francesa socialista Ségolène Royal y su desafortunada crítica a nuestros tomates que, según ella, ‘son incomibles’, a lo que el Presidente Sánchez contestó, muy torero, que ‘el tomate español es imbatible’.

Madame Royal no nos rete, por favor. Cuando quiera y dónde quiera, elija sus testigos, florete o espada, detrás de la catedral al anochecer. No sólo podemos presumir de tomates y productos de la huerta, un pescado y una carne de primera calidad, productos de cercanía, además de un aceite y un vino magníficos que son la base de una dieta mediterránea y de una gastronomía de primerísima calidad. En una palabra, una materia prima que permite bares y tapas de película y restaurantes, que como un firmamento están llenos de estrellas Michelin, con cocineros ya clásicos, alguno incluso el mejor del mundo durante dos años seguidos. De modo, que sí: para imaginar Ratatouille, podríamos estar en Madrid. España huele y sabe muy bien y, desde luego, no a ajo.

Sin embargo, no es ya un problema de calidad de nuestros productos o de nuestra gastronomía. Hasta podemos sacar pecho en otro aspecto en que el juego de subjetividades y el chauvinismo tiene poco que hacer: el turismo. Los últimos datos muestran que España consigue un récord histórico de turistas internacionales y por primera vez puede superar a Francia como líder mundial.

España cierra 2023 con un nuevo récord en el sector turístico. El número de turistas internacionales que visitaron nuestro país en 2023 alcanzó los 85,1 millones de personas. Esto, supone un crecimiento del 18,7% en comparación con 2022 y del 2% si se compara con 2019, antes de la pandemia. Más turistas, que también gastaron más. España también ha obtenido un dato histórico en gasto turístico, con 108.662 millones de euros, un 24,7% más que en 2022 y un 18,2% superior respecto al año 2019. En concreto, cada turista ha gastado una media de 1.278 euros, un 5,1% más que el año pasado y un 16,1% más que en 2019. El gasto por día también refleja este crecimiento, alcanzando los 175 euros, lo que supone un 8% más que en 2022 y un 13,1% más que en 2019. Asimismo, la estancia media también aumenta hasta los 7,3 días (en 2019 la media fue de 7,1 días). En 2023, el mercado británico volvió a ser el que más turistas aportó a nuestro país con casi 17,3 millones de personas. A este le siguen el francés, con 11,8 millones de visitantes, y el alemán, con 10,8 millones. Destaca también el crecimiento de viajeros procedentes de EE.UU que aumentaron un 38,7%, superando los 3,8 millones de visitantes. También aumentaron los viajeros procedentes de Suiza (21,3%) e Italia (21,2%). Andalucía fue el cuarto destino turístico –después de Cataluña, Islas Baleares y Canarias- con 12,2 millones de turistas, cerca de un 22% más que en 2022. Ségolène, por favor, no nos hable de tomates y turismo. Los primeros, buenísimos y el segundo, un buen año que hasta puede superar a la misma France.