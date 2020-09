Pedro Sánchez cuenta ya con la necesaria mayoría parlamentaria para sacar adelante sus Presupuestos. Incluso sobradamente, lo que no suele ser complicado para un presidente al que le es igual ocho que ochenta, subir o bajar impuestos, incumplir todas y cada una de sus promesas y pactar con independentistas, centristas, o populistas.

El primer round ya lo tiene ganado. A no ser que ocurra un cataclismo, -y en política suelen darse- cuenta con los apoyos suficientes, pero le queda un segundo round tanto o más complicado que el primero. En Bruselas, y en la mayoría de las capitales europeas, no se dejan fascinar por rostro atractivo y un dirigente que gana adhesiones diciendo lo que sus interlocutores quieren oir. Los líderes europeos miran por los intereses de la UE porque es mirar por los intereses de sus propios países, y los PGE españoles van a ser analizados con lupa. Y si no cuadran las cuentas esos presupuestos regresarán al lugar del que han venido.

Europa no se encuentra en su mejor momento, el Brexit ha sido demoledor y a poco que le vayan bien las cosas al Reino Unido a medio plazo, habrá otros socios que se sientan tentados de escapar del encorsetamiento de Bruselas y de que los que cumplen con todas las reglas paguen las consecuencias de algunos no las cumplan. Irlanda, Grecia y Portugal han pasado un calvario con las exigencias de los hombres de negro enviados por Bruselas para que tomaran las decisiones obligadas por sus respectivos rescates. Hoy son tres países que han recuperado su plena soberanía y su estabilidad económica, política y social; dos de ellos, Grecia y Portugal, no han dado abasto recibiendo los turistas que no han podido o no han querido viajar a España.

Los socios europeos van a ser muy estrictos con Pedro Sánchez y muchos de ellos se sumarán a las posiciones de Mark Rutte, cuando explicaba que no puede exigir a los ciudadanos de los Países Bajos que se rasquen el bolsillo para que los españoles disfruten de privilegios que ellos no tienen. En los círculos afines al Gobierno de coalición cambian de conversación cuando se les pregunta por la deuda, el gasto, el déficit o la recaudación. Pero en Bruselas, y en los ministerios de Economía y de Finanzas de los países de la UE, es lo que más miran, y a ellos corresponderá decidir cuándo y con qué condiciones se envían a España los 144.000 millones aprobados antes del verano. Y si los Presupuestos españoles no les convencen, ese dinero puede ser bloqueado.

Ya pueden esmerarse Sánchez y Montero para que Bruselas, más que Cs o ERC, den luz verde a los Presupuestos.