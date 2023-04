Era significativo que en un día tan importante que conmemora a nuestro más universal exponente de la inteligencia española, Miguel de Cervantes, en el acto de entrega del premio que lleva su nombre al poeta venezolano Rafael Cadenas, no estuviera presente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Estaban, por supuesto, los Reyes, máximos representantes del Estado, pero creo que en los actos culturales de relieve internacional los jefes de Gobierno deberían dejar constancia física de que les importa la cultura y la consideran el máximo exponente de un país. Importa poco que los presidentes gusten o no de la literatura, las artes, la música y cualquier otro referente creador. Pese a ello deberían buscarle un hueco en su 'apretada agenda', en la que los actos culturales deberían tener cierta prioridad. Hubiese escuchado los elogios del galardonado del significado que la libertad tiene en la obra de Cervantes. Falta le hace meditar sobre esas frases, relacionadas con los consejos del buen gobierno de don Quijote a Sancho.

Supongo que estaría en otros menesteres tan literarios como preparar su largo discurso en el Senado y los gruesos improperios dedicados al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que respondió en el mismo tono exabrupto, cuyos trazos del debate han quedado como resumen del encuentro entre los dos máximos representantes de la política española. Estos desencuentros, entre el despótico desgobierno de Sánchez y una oposición que debería no caer en el despropósito mutuo, hacen que los ciudadanos echen de menos un diálogo abierto entre los grupos políticos para afrontar los graves problemas del momento, en vez de una cascada de insultos. El hecho de que el PP apoyara la reforma del PSOE, aceptando sus errores en la ley del 'solo sí es sí', no ha abierto atisbo de la posibilidad de entendimiento para aprobar cuestiones importantes fuera de los dos bloques en que está dividida la Cámara.

Hoy, estamos en un momento crítico con la 'pertinaz sequía' que no sólo va a arruinar a nuestros humedales -Doñana se ha convertido en un pugilato electoral-, sino nuestro sector primario -agricultura y ganadería, es decir nuestros alimentos-, amén de que, de seguir las cosas así, nos faltará el agua para el consumo diario. Ante un problema tan grave, los ciudadanos se preguntan si no es posible un acuerdo entre todos para buscar soluciones ante una emergencia de este calado, no ya para un momento realmente crítico, sino de futuro. Sería consolador que los representantes políticos aviniesen a sentarse con expertos, científicos, afectados para buscar alguna salida del túnel de la tierra seca y de las cosechas perdidas. Sería muy triste pensar que, más graves aún que la sequía pertinaz, sea la sequía de ideas.