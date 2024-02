Elproblema de tener memoria es que te acuerdas de las cosas. Me cuerdo de la presentación del primer Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, POT, en el Colegio de Arquitectos en 2003. Recuerdo a su autor anunciarnos que la conurbación duplicaría su población en 10 años. Recuerdo discutir que multiplicar la población por 2,7 está más cerca de triplicar que de duplicar y explicarle que un plan define un objetivo acorde con los intereses de quien lo hace, analiza su viabilidad y define los hitos a alcanzar para llegar al objetivo buscado. Si además debe ser sostenible, no se trata solo de llegar a la meta deseada, también se debe mantener el logro en el tiempo y no puede conllevar consecuencias colaterales indeseadas.

Las dos consideraciones anteriores son importantes porque definen el volumen del problema y la viabilidad de su estrategia. Tanto en aquel Plan como en el que ahora se tramita. Y en ambos hay un hecho recurrente: la falta de un análisis claro de la relación entre el incremento de población del área y la capacidad de dar respuesta al aumento de la demanda de agua. El POT de 2006 no planeaba cuál debía ser el incremento de población de esta zona. Se limitaba a sumar las previsiones de desarrollo contempladas en los diferentes Planes de Ordenación de los municipios. Y el agua no parecía ser de su competencia, porque incrementar su oferta en casi un 300 % en 10 años era simplemente imposible. Más aún si no se planifica económicamente. En el actual POT es difícil encontrar una previsión clara de crecimiento de población, para el que establece una horquilla entre 28,75 % y el 49,87 % de la población empadronada, dejando fuera la no residente. Por el contrario, reconoce un déficit actual de 11,3 hm3/año que se viene paliando con la sobreexplotación de los acuíferos. Según el documento, con las medidas de mejora de distribución y reutilización de aguas residuales previstas hasta 2027, casi se paliará ese déficit, que puede incrementarse con nueva población.

El problema es en que estamos en 2024, quedan tres años para que esas medidas estén obsoletas, la pertinaz sequía amenaza con restricciones de suministro en pleno invierno y nadie se cuestiona cuál es nuestro límite de crecimiento. Hacer un plan no significa decir lo que ya sabemos todos. A veces supone decir que no se puede hacer lo que queremos. O al menos, mientras no resolvamos otros problemas.