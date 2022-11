Servicios públicos y cita previa

No es de recibo que con la pandemia de momento bajo control, las Administraciones, tanto autonómica como central, sigan manteniendo la cita previa, un requisito que se generalizó a raíz del coronavirus, para evitar la propagación del Coid. Teóricamente, los ciudadanos pueden pedir su turno por internet y hacer su gestión sin problema. Pero la práctica indica otra cosa. Páginas que no funcionan, citas previas para las que no siempre hay disponibilidad y ciudadanos que no en todos los casos saben manejarse con los trámites digitales o simplemente carecen del certificado digital que facilita cualquier gestión on line. Así que las Administraciones, en las que deben hacerse multitud de trámites, se han vuelto más inaccesibles para los ciudadanos. Y son servicios públicos que deberían facilitar el acceso de todas las personas. En todo caso, deberían permitir que cada usuario elija la forma en que prefiere realizar los trámites en función de sus capacidades.