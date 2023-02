En la madriguera tenemos el teléfono fijo desconectado. Nos ahorramos el puñado de llamadas diarias de telemarketing en las que el teleoperador tras presentarse con su nombre de pila te promete ahorrar en la factura del gas, electricidad y seguros varios. Duro oficio lo de vender a ciegas. Por eso se intenta tratar con respeto al interlocutor a pesar de su cansina e inoportuna insistencia. Son conversaciones chicle en el zapato, es difícil desprenderse de ellas, te contestan con argumentos de lo más retorcidos para seguir pegando hebra y colocarte el contrato que cómo la charleta van a grabar. Son humanos los que están al otro lado de la línea, no los robots que te endilgan cuando necesitas hacer una gestión o reclamación. Ahora los del mercadeo telefónico te entran incluso por el smartphone. Los reconocerá por el número interminable de la llamada entrante. Es ver uno de ellos y desconfiar. Implican un diálogo pegajoso que te roba el tiempo y la paciencia. En esta ocasión me dicen que si quiero participar en una encuesta. Pienso que me ha tocado la lotería de Tezanos, primero se nos apareció en cutis mortal Pedro Sánchez que voló en Falcon de Sevilla a Málaga y ahora esto. Me preparo para estar a su altura y pasármelo Pinocho. -No le llevará más de tres minutos- Es un sondeo acerca del estado de Cenacheriland para el PP. Me apunto dos palmos de napia más. Unas pocas preguntas introductorias: que si como está la ciudad y la consiguiente puntuación de uno a diez. Un recorrido por los servicios, la limpieza, calidad de vida que va desembocando en la valoración de los candidatos de las próximas elecciones municipales. Me suenan el arcade vintage, Dani Futuro y Noelia Losada, la gran esperanza sensata, el resto casi ni de oídas. La teleoperadora es muy amable y alguna respuesta le hace reír. Como lo de a quién he votado en las últimas elecciones generales, autonómicas y municipales, le faltó interrogarme por las de la comunidad de vecinos. Con tanta complicidad procura sonsacar mis intenciones políticas para los próximos comicios. Cuando termino con el muestreo encuesteril caigo en la cuenta de que el artefacto de Paco Relatorre está a toda máquina. Lo de la Málaga Redonda y la Expo de la Smart City City Bang Bang de la lechera. En esta ocasión nos pilla resabiaós.