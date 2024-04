Conducía un Porsche 911 GTS rojo y se hurgaba la nariz. En el semáforo. Lo vi de camino al chiquero cultural de la Malagueta. Buen presagio: tocar las narices. Teodoro significa regalo de dios. Teodoro León Gross es un regalo para el periodismo. 18 de abril, siete de la tarde. Fernando Savater. El filósofo oráculo de la malbaratada transición. Brillantez y sentido de humor donostiarra, incluso ahora que practica la disidencia feraz y contra Ferraz. Valiente y combativo con los populismos, los nacionalismos y las gentes de mal gobernar a su criterio. En el canal de Youtube del Centro Cultural de la Malagueta tiene esa entrevista de manual de periodismo. Nos dieron más de las nueve.

La tarde del viernes terracero siguiente, llenar el auditorio tuvo más mérito. En la gira de presentación del último libro de Teodoro León Gross a las 18:45h aforo completo. Con la disculpa de La Muerte del Periodismo (Deusto), entre el público abundaban cronistas y articulistas tan divergentes como intergeneracionales de los mass media de Cencheriland. Acudimos a saludar a Teo, comprar su libro, importunar con el autógrafo pedigüeño para una primera edición casi agotada, que será objeto de especulación bibliómana. Salvador Moreno Peralta, arquitecto, y Jorge Juan particular, permítame la referencia forzada, pero es que aquí también tuvimos ilustración y luces con Carlos III hasta que su hijo, nieto, Napoleón Bonaparte y mucho cura trabucaire nos fundieran a plomo. La cuestión es que el arquitecto nos mesmerizó con cinco folios y medio de prosa ejemplar. Moreno Peralta se arrancó con conexiones y referencias entre las que sobresalió que “el Maestro Alcántara consideraba a Teo como el hijo que nunca tuvo… y que si el periodismo quiere sobrevivir…,necesita reforzar ese ADN , en el que los hechos reales se imponen a los acontecimientos fabricados y los valores de la razón a la dictadura de los sentimientos.” Javier Gómez que no salió referenciado en los créditos del invento se trabajó un cuestionario cairel y de luces con intervenciones en vídeo de los primeros espadas de la comunicación nacional. Como aquí no caben todos, no menciono a ninguno y concluyo: De la prensa local, a la regional y nacional, por prensa, radio, televisión, medios digitales…en docencia, investigación y sala de redacción, Teodoro León Gross sigue enseñando a informar, ser libres, preguntar, repreguntar…tocar las narices, ser relevantes, algo que estamos olvidando según su último libro.