De la Torre y su lista renovada

Sólo siete de los 14 concejales que logró el PP en el Ayuntamiento de Málaga hace cuatro años procedían de la candidatura anterior. A Francisco de la Torre le encanta renovar a fondo su equipo de un mandato para otro, aunque luego suele rescatar a buena parte de los excluidos para otros cargos. En esta ocasión también se podrán visualizar caras nuevas. Las concejales Gema del Corral y Ruth Sarabia se marcharon a la Junta. Luis Verde ha decidido continuar su andadura en la empresa privada, José del Río también ha anunciado que no repetirá. La independiente Susana Carillo, salvo cambio de última hora, también desea regresar a la actividad privada. Al candidato del PP siempre le gusta incorporar, como mínimo, a una mujer del ámbito universitario o profesional. El partido ya ha anunciado que no peleará para colocar como número 2 a una persona que no sea del agrado del alcaldable. La dirección popular sabe que si fuera necesario tomar alguna decisión en los próximos años, sólo sería preciso dejar correr la lista hasta llegar a la persona a la que quisiera otorgar la nueva responsabilidad. Mientras, a De la Torre le encanta el máximo sigilo en todas sus gestiones.