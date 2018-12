¿Vox no y Bildu o ERC sí?

Hay que tener poca decencia y memoria para decir, como ha hecho Simancas, que llegar a un acuerdo con "los herederos del franquismo" es "una traición a España". ¿Y alcanzar la Presidencia del Gobierno gracias a los votos de los golpistas catalanes y los herederos de ETA, además de la extrema izquierda populista, qué es? Aun si la acusación de Simancas fuera cierta habría que recordarle que Franco perpetró su golpe hace 82 años y el franquismo desapareció hace 40, mientras que ETA cometió sus últimos cuatro asesinatos en 2009 y 2010, hace sólo ocho años, y el grotesco intento de golpe de Estado o golpe al Estado catalán se produjo hace uno. Lo que no le supuso ningún problema al PSOE para hacerse con la presidencia gracias a los apoyos de Bildu, PDeCAT y ERC, además de PNV o Unidos Podemos. ¿Está más fresca la sangre de las víctimas de Franco que la de las víctimas de ETA? ¿Se fotografían los líderes del PP, Cs o incluso Vox con asesinos franquistas como lo ha hecho la secretaria de los socialistas vascos preparando la cena de Nochebuena con Otegi, provocando la baja del PSOE de José María Múgica, hijo del histórico líder socialista Fernando Múgica asesinado por ETA en 1996, porque "hay una frontera moral que nunca se puede cruzar".

El PSOE la ha cruzado, en este y otros casos relacionados con los herederos del terrorismo o los independentistas golpistas (reciente la "cumbre" con Torra y el ocultamiento de los 21 puntos que entregó a Sánchez), además de con la extrema izquierda populista. Por ello no tiene autoridad ética y política para reprochar al PP y a Cs que cuenten con los votos de Vox en lo que Simancas llama "traición a España" y esa mala perdedora que es Susana Díaz, "pacto de la vergüenza con la extrema derecha". Desde el PSOE se llama a Vox franquista, xenófobo, machista y antieuropeo. ¿No son xenófobos los independentistas catalanes o el PNV, desde su fundación por Arana hasta los "célebres genetistas" que según Arzalluz avalan lo del RH negativo vasco? ¿Es más anticonstitucional plantear el fin de las autonomías, como hace Vox, que el de la monarquía parlamentaria como hacen Unidos Podemos o ERC? ¿Es más antieuropeo Vox que Podemos? No se trata, aunque me acusarán de ello, de justificar a Vox, partido que nunca votaré, sino de recordarle al PSOE aquello de "quien esté libre de pecado…".