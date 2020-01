Un año más sin el tercer hospital

El nuevo Gobierno de la Junta ha repetido hasta la saciedad su compromiso con el proyecto del tercer hospital para Málaga. El anterior ejecutivo socialista lo prometió durante más de 15 años y nunca lo hizo. El actual, del PP, asegura que esta vez sí se cumplirá. Lo cierto es que la provincia no puede esperar más. Ni tampoco, el Hospital Regional, que está obsoleto y se ha quedado pequeño. Con la peor ratio de camas de hospital de Andalucía, la provincia -que año tras año gana población y tiene numerosos ciudadanos comunitarios no empadronados- sigue a la cola en este recurso. Además, el Chare del Guadalhorce lleva más de tres años inaugurados y todavía no ha abierto la hospitalización. Primero el cambio de gobierno autonómico, luego el verano y después las fiestas navideñas... han ralentizado los proyectos. Pero es hora que el tercer hospital de Málaga tome, como dijo el consejero de Salud, velocidad de crucero y sea una realidad cuando antes.