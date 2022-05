Las antenas puestas

Con salud las contrariedades se sobrellevan. 2022 va de averías en la madriguera. Kit Gremlin completo: electricidad, fontanería, albañilería y pintura hasta la cocina. Los seguros de hogar incluso cubren hasta lo que te pasa. En este momento comienza el casting de presupuestos. La fiebre de las reformas domésticas, la escasez de materiales e inflación han puesto las ñapas por las nubes en Cenacheriland. Puede ser un manitas y embarcarse en destrozos importantes o acudir a un experto. Incluso al revés, que le recomienden a uno como cliente, insisto en que en estos momentos hay mucha demanda constructiva, sólo tiene que contar las cubas de escombros de su calle. Prescribir a un conocido apañado ya no es cuestión de boca a boca. En la era de la reputación digital, las valoraciones con reseñas y comentarios mandan en san Google, y su versión cibernética de las Páginas Amarillas ¿Se acuerda de cuando le dejaban las guías telefónicas en el felpudo? ¿Cuántos números de teléfono sabe ahora de memoria? En la última criba de trastos tiré un par de guías amarillas sin abrir. Las dejaban en el buzón o piso por piso y hubo tiempos en las que incluso las afanaban, habrá quien coleccione guías telefónicas. Hoy para localizar un servicio profesional nos encomendamos al santo buscador. Allí encontró la parienta a Antonio el antenista. Serio, limpio y formal. Llegó puntual, detectó la avería y solucionó. Buen equipo, caja de herramientas y factura. Internet todavía no se ha cargado a la televisión del todo. El caso es que pelando el cable coaxial y la pava me comentaba el técnico que con un Perfil de Empresa gratuito en el buscador, fotos y buenas reseñas de 5 estrellas sus años de oficio cundían y no le faltaba tarea. Estamos en la era de la reputación polarizada y online, los clientes son dados a alabar con carita feliz y también a pregonar pringando el teclado de hiel. Hay un mercado negro de reseñas que afecta a las principales plataformas de comercio electrónico, tanto para mejorar las calificaciones propias como para hundir a la competencia. En una escala de 1 a 10 puntuar por debajo de 7 es irrelevante. Por eso extraña que cuando se valora el grado de aceptación de los líderes políticos, los protagonistas apenas superen el aprobado raspado, a lo mejor nos lo tenemos que mirar, y seguir con las antenas reformistas puestas.