Como se lo cuento y le digo, doña Rosita. A partir de ahora, las licencias en el centro van a ir como un cohete. Y es que no se lo va a creer, pero él causante de que se tardase en obtener un permiso de obra más tiempo que en hacer el propio edificio no era otro que el Colegio de Arquitectos, que tenía bloqueado la contratación de la redacción del catálogo del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del centro de Málaga) porque le parecía que los honorarios que la Gerencia ofertaba eran ridículos y no permitían realizarlo con la calidad requerida. Una barbaridad como la copa de un pino que quedará rápidamente subsanada. Ya solo hace falta que Gerencia cierre el contrato con el único equipo que no consideró que eran una miseria, que este redacte el documento en diez meses, que la propia Gerencia no le ponga trabas al trabajo del equipo contratado y lo saque a exposición pública una vez terminado, que Cultura informe (que si para una licencia tarda año y medio, para 1.400 fichas, ya me dirá usted), que el ayuntamiento resuelva las alegaciones y que, finalmente, se apruebe el catálogo. Además de desarrollar desde el principio el propio PEPRI, que estando en redacción desde 2014, poco ha avanzado desde 2015 y ahora tiene que volver a la casilla de partida después de que en este tiempo hayan ampliado su ámbito en dos ocasiones, que alguien pensó que las pintaban calvas. Yendo las cosas como deberían, no le quito cuatro años. A poco que se tuerzan, y ya sabe usted que Dios escribe recto con renglones torcidos, una eternidad. Pero, en cualquier caso, tampoco es cuestión de que se haga demasiadas ilusiones. Si el problema fuese solamente el secular empecinamiento de los arquitectos en cobrar la hora de trabajo a algo más que la mitad de la de portavoz de un grupo municipal, las licencias de obra en cualquier barrio irían que se las pelan. Lo que ni por asomo ocurre. Según la encuesta que esa misma entidad elaboró y no quiso hacer pública ante de las pasadas elecciones municipales, Málaga es junto Marbella y Mijas el municipio donde se observan mayores retrasos, así como dificultad en acceder a la información y los técnicos.

Haga caso a lo que le digo. Por mucho que usted pueda, no confié en las licencias exprés de las que habla la prensa y solicité ya el permiso para reformar el retrete de su casa. Uno nunca sabe cuándo tendrá que ir al a váter.