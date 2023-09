Según el reputado portal de estadísticas STATISTA, el porcentaje de población que ve televisión en España en 2023, muestra el irrefutable dato de que el 79% de la población lo hace todos o casi todos los días. Cuando internet pasó de ser una tecnología creada para intercambiar archivos militares con seguridad, a la gran autopista por la que ahora circulan nuestras vidas, los profetas del desastre aventuraron la muerte de la televisión. Pero el veterano medio que se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial y destronó al cine, la prensa y la radio, no sólo no desapareció con la llegada de la red, sino que supo encontrar en ella una aliada. Fruto de ello, la llamada TV a la carta ha contribuido muy significativamente a la difusión de los contenidos elaborados por las televisiones más allá de los tradicionales límites espacio-tiempo. Hoy la mayoría recibimos el producto televisivo a través de la red donde y cuando queremos, pero la televisión continúa siendo la más grande factoría de creación de contenido audiovisual.

Estos días anda arrancando una nueva temporada. La competencia es mayor que nunca, pero no abundan las novedades porque el público ha envejecido y es mayoritariamente tradicional; el miedo al fracaso se impone y además lo que funciona, no se cambia. Habrá que ver que pasa con la huelga de actores y guionistas de Hollywood y cómo se legislarán el uso de la Inteligencia Artificial y las tecnologías que permiten contar con interpretes virtuales. A nivel local Atresmedia goza de una consolidada y bien trabajada posición de liderazgo que no presenta amenazas a medio plazo. TVE, ahora en segunda posición y mejorando, debe de ser su gran alternativa. Respecto a Mediaset, la duda es hasta donde caerán tras haber hecho suyo el discurso con el que le criticaban sus oponentes. Si ni ellos creen en lo que les ha dado dos décadas de liderazgo, ¿Por qué habrían de seguirles incluso sus mayores fieles? Respecto a las plataformas, sólo Netflix y Amazon parecen ir bien en cuanto a resultados económicos. Disney, HBO (del grupo Warner), Universal, Paramount, de momento viven inmersos en el debate de como compatibilizar la paulatina desaparición de su viejo mundo, con la aún no lograda solvencia del nuevo. Todos angustiados por la obligatoriedad de crecer año tras año e indefinidamente. ¿Se puede ser entretenido bajo esa presión? El agua del sector es la imaginación, y sólo quienes tengan buenas historias que comunicar, tienen garantizada su presencia en esta jungla. De momento en el audiovisual las temperaturas suben, la lluvia escasea, y hay más miedo que esperanza .