Para chulo, yo

No hay que leer más que los deslices, barbaridades y descalificaciones de los líderes de cada partido político para percatarse de que ha comenzado la campaña electoral en Andalucía. A nadie se le ocurre en plena carrera por ganar votos hacer un chiste sobre la variada y diversa sexualidad, el tema de la inmigración ilegal o la violencia de género, como ha hecho el alcalde de Estepona. Digas lo que digas, nunca será entendido como algo dicho con "animus iocandi", y será utilizado en tu contra y juzgado con toda severidad. Y el mensaje le ha llegado claro. Inma Nieto la candidata de Por Andalucía, ante las disculpas de García urbano por el chascarrillo, le ha sentenciado: "las mujeres no aceptamos sus disculpas". Ni aunque sean su madre, sus hermanas o sus hijas ¡Hala!

No se queda atrás con su determinismo la vicepresidenta Yolanda Díaz. En un abrir y cerrar de ojos, descalifica para gobernar a Núñez Feijoo, presidente del PP. Yolanda que es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago, que no tiene más currículo de gestión que una pasantía en un despacho laboralista, ser teniente alcalde de su pueblo y el ejercicio de la profesión libre, se permite descalificar a Feijoo que también es licenciado en Derecho por la misma Universidad que ella, pero además es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia y ha estado al frente de la Consejería Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Presidente de Correos, Secretario General de Asistencia Sanitaria en España y Presidente de la Junta de Galicia desde el 2009 hasta el 2022. ¡13 años de gobierno! Es una osadía que aún se vuelve más surrealista cuando descalifica también al Gobernador del Banco de España acusándole de que tiene un "profundo desconocimiento". Pablo Hernández de Cos, ya solo por formación y títulos supera a Yolanda como para que le temblaran las rodillas al hablar con él, porque además de ser licenciado en Derecho, como ella, es Doctor en Economía por la Complutense de Madrid y tiene también el Programa de Dirección del IESE Business School. Además de ser director del Banco de España, es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y Gobernador alterno por España del Fondo Monetario Internacional y cientos de cargos y pertenencias a entidades económicas y financieras más. ¿Pero qué se habrá creído que es esta señora que ha llegado a la Vicepresidencia del Gobierno de España de la mano de Pablo Iglesias? Su arrogancia es inaudita. Y, además, nos toma por tontos a los españoles. Señora ministra de Trabajo y Economía Social ¿Me quiere decir de quién cobra un fijo discontinuo cuando está en periodo discontinuo? ¿Cobra del SEPES? Pues está en el paro aunque usted no lo compute como tal. No quiero decir con ello que la reforma laboral que se ha hecho sea mejor o peor, seguramente es mejor que la anterior, pero lo que no vale es cambiar las reglas de medir para mejorar las cifras sobre el papel. Lo importante es mejorar las cifras en la realidad.

Cuando, ante el 19 J, las encuestas hacen recapacitar a los partidos, ninguno se mira el ombligo. Mirándoselo detenidamente podrían ver las causas del probable voto de los ciudadanos. Y, aún haciendo bien las cosas, la altanería y la soberbia del que las hace, predispone en contra al votante. Ya saben: Para chulo, yo.