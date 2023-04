El consejo del PSOE

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, aconsejó ayer "no ponerse malos" esta Semana Santa porque el Gobierno de Juanma Moreno "ha decidido que no hay que reforzar ni sustituir a los sanitarios". Férriz, que asistió al acto de presentación de la candidatura del partido en Estepona, lamentó que la Junta de Andalucía haya decidido no reforzar ni sustituir a los sanitarios "que tienen unas merecidas vacaciones, con lo cual tenemos problemas, más de los que teníamos, para cubrir la asistencia sanitaria".