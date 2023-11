Los promotores del hotel del puerto ya han hecho los deberes y han comunicado sus conclusiones sobre el impacto que tendrá su construcción sobre la economía de Málaga.

? 300 cruceros y 500.000 turistas más por año, ¡sostenme el cubata!

Hay que ser un profesional para dar semejantes cifras sin despeinarse.

Dado que se prevé que 315 cruceros hagan escala en nuestro puerto este año, las previsiones de los cataríes solo pueden significar que su hotel será tan atractivo como toda la ciudad junta. No lo veo claro, por mucho que me sitúe en su terraza. No veo a las agencias de viaje anunciando un crucero por el Mediterráneo con escala en Málaga para visitar el hotel de su puerto. Claro que también pueden referirse a que este resultado será la consecuencia del acuerdo al que llegarán con las navieras para que los turistas que inicien o acaben travesía en la ciudad hagan noche en él. Los que solo hacen escala duermen el crucero, que de hecho es un hotel flotante que también tiene habitaciones de lujo, para llegar a un nuevo puerto a la mañana del día siguiente. Lo de quinientos mil turistas al año tampoco resiste el riguroso análisis matemático de la cuenta de la vieja. 500.000 turistas suponen 1.370 pernoctaciones al día, suponiendo que solo se queden una noche. Con 378 habitaciones, representa una ocupación de 3,62 turistas por habitación todos los días del año. 7,24, si tenemos en cuenta que la media de número de noches que hace un turista en la ciudad es algo mayor de 2. Dado que la ocupación media de los hoteles en Málaga no ha superado el 80 % desde septiembre de 2019, pensar que la ocupación de este hotel de cinco estrellas será del 100 % parece, como poco, algo más que optimista. En relación al número de turistas que recibe la ciudad, la previsión tampoco parece más acertada. En 2022, Málaga recibió 1.305.847 visitantes hoteleros. Según nuestros inversores cataríes, ellos solos aportarán un 38,28 % más. Al parecer, la ciudad no recibe más turistas porque no tiene hoteles de esa categoría. El problema de que los números que nos presentan no terminen de ser razonables genera nuevas dudas, porque tampoco es razonable que el equipo económico detrás de esta inversión no sea capaz de hacerlos. Y si los números reales no son estos, solo cabe preguntarse qué esconden los reales y que números les han presentado a las autoridades responsables de su aprobación.