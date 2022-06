Desde la derecha

Desde el punto de vista de la derecha, hoy por fin claramente distinguible del centro político en Andalucía y en toda España, las elecciones del pasado domingo han significado, junto a la derrota de la izquierda, el triunfo sin paliativos del PP, la desaparición de Ciudadanos y la consolidación de Vox. Tres acontecimientos que, de no haber coincidido, habrían recabado la atención de los analistas en términos quizá diferentes a como se ha venido haciendo desde ese día.

La desaparición de Ciudadanos, su finiquito como partido, implica la de la única fuerza que hubiera podido ser bisagra entre socialistas y populares, la tercera pata de un bipartidismo mitigado que hubiera agradado a las élites. La radicalización del PSOE en manos de Sánchez, su disposición a entenderse con separatistas y terroristas, la empujó hacia una derecha en la que sólo podía disputar la hegemonía al PP o morir. Perdida esa batalla, convertida en inútil, la larga agonía llega a su fin.

A pesar de las expectativas fallidas, Vox se ha consolidado en Andalucía como la genuina fuerza de derecha social que nunca existió en el espectro parlamentario pero que estaba muy presente en la vida andaluza. Su gran mérito, introducir en el debate, más a nivel popular y de redes que en los medios, el enorme paquete de temas prohibidos: la pavorosa crisis demográfica, la ausencia de una política familiar, los brutales efectos de las leyes de género y del ecologismo catastrofista, la inmigración ilegal y masiva, el valor de la identidad… Temas muy de fondo que seguirán dando juego durante muchos años.

El PP dispone de una oportunidad histórica para transformar Andalucía. La misma que tuvo en 2011 para cambiar España y no se atrevió o no quiso. Hoy, tanto en Madrid como en San Telmo, no lo olvidemos, tenemos a dirigentes de la más pura cepa rajoyista. Ser la alternativa a Zapatero entonces, a Sánchez hoy es una garantía de buen resultado en las urnas, pero no lo será más tarde. El triunfo del 19 de junio le obliga a abordar las grandes reformas que Andalucía necesita para arrojar el lastre de casi cuarenta años de verdadero régimen socialista en la Junta. El cambio sociológico, el espectacular giro a la derecha de la sociedad andaluza que ha impulsado su victoria, podría volverse contra Juanma Moreno si cediera a la tentación de seguir meramente usufructuando el poder y poco más.