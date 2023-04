La nueva ley de Bienestar Animal aprobada por el Gobierno de España no ampara a todos los animales vertebrados. Los ancianos, al igual que los perros de caza, quedan fuera. Porque los humanos somos animales (racionales, dicen) vertebrados, y por regla general los de la llamada tercera edad, no digamos los de la cuarta, ingresados en algunos de esos centros del horror llamados residencias, están de un vertebrado que asusta: sólo tienen huesos. Hace poco leí que uno de esos ancianos había perdido 18 kilos en diez meses, pero salió un responsable y dijo que eso era falso, que sólo había uno que había adelgazado diez, y que ahora "estaba en su peso ideal", pues había entrado con sobrepeso. Pero no es que en esos geriátricos te dejen hecho un figurín, eso sería lo de menos, es que te pueden atar a la cama, para que no incordies, o darte mal las pastillas, o no asearte en diez días, o gritarte y hasta soltarte una bofetada, si se tercia. Son casos aislados, afirman, "hechos puntuales que no van a volver a ocurrir", pero te pones a contar 'casos aislados'... Ignoro si será verdad que si matas ahora a una rata puedes tener problemas con la Justicia, en todo caso ya quisieran muchos ancianos tener los mismos derechos que esos roedores.

Quienes son objeto de maltrato en esos centros, en vez de quejarse por la comida o el aseo, que eso ya no llama nuestra atención, eso ya no les "visibiliza", deberían pedir ayuda a Irene Montero, ya que Belarra se olvidó de ellos al no incluirlos en la ley de protección animal. La ley del 'sólo sí es sí' no les afecta, no creo que haya agresiones sexuales en esos lugares; la 'trans', tampoco, ¿quién va a querer cambiar de sexo a los ochenta y cuatro?, y la de la paridad... ¡si quienes les cuidan son principalmente mujeres! Pero la ministra de Igualdad dijo que "va a tocar hablar del deseo sexual de las mujeres de 60, 70 y 80 años", y tendrían que pedirle que saliera de gira por los geriátricos del país para hablar del deseo de ellas, y que las conversaciones salieran en los telediarios. ¿Cómo? No, ellos se esconderían, pues Irene iría con 'Pam'. Luego, cuando ambas se marcharan y ellas empezaran las prácticas, a ellos, como efecto colateral, les tocaría algo, pero 'Pam' que no se enterara.