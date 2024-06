Es maravillosa, nada hay que añadir a sus palabras. Ha epatado a Dalí con su surrealismo y a Antonio Ozores con su discurso del absurdo. Sus declaraciones como vicepresidenta del Gobierno están en You Tube, pero en lugar de oírlas, para llegar al fondo de lo que dice, que es sublime, hay que leerlas y recapacitarlas. Tomemos como ejemplo estas que han titulado en dicha web: “Los algoritmos no andan solos por la calle”. Recojo textualmente lo dicho en la rueda de prensa (La puntuación está puesta en versión libre, ya que Yolanda suele hablar poniendo una coma detrás de cada palabra):

“Dicho lo cual, el día de hoy ha sido muy importante con la Secretaria de Trabajo de EE.UU. Hemos suscrito una declaración, que lanzamos a la comunidad internacional, para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle, los algoritmos no despiden libremente por las calles, los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, parece una broma pero no lo es, sino que efectivamente, es una de las herramientas que, sin lugar a dudas, hoy, está depreciando el valor trabajo y está disputando el valor trabajo y el futuro del trabajo en el mundo. Es el debate del momento. Lo es en el seno de la Unión Europea, con el debate acerca de la ley de plataforma directiva de plataformas digitales. Y lo es en estos momentos. Y, desde una visión compartida, tanto en EEUU como en el Gobierno español, de no existencia de ¿nudismo? (o ludismo, o udismo, o…) tecnológico, es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que, sencillamente, lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que a pesar de desarrollar la economía digital, tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales y los derechos laborales”.

Leyendo detenidamente, se da uno cuenta enseguida de que el texto es de una profundidad solo accesible a mentes privilegiadas. “Los algoritmos no andan solos por las calles”; efectivamente, todos somos conscientes de ello. Los algoritmos son reglas matemáticas finitas, ordenadas y concretas formuladas para solucionar un determinado problema. Hay muchos algoritmos, pero los matemáticos no suelen dejarlos sueltos por las calles ¡Menudo susto encontrarte de pronto con el “algoritmo de Metróplis” paseando por calle Larios! Tampoco los algoritmos –como dice Yolanda– “despiden libremente por las calles”, pero como “los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres”, es posible que obligados, a lo mejor lo hagan. Reconozcamos que nuestro intelecto no tiene suficiente nivel como para entender a Yolanda (creo que ni Kierkegaard daría el nivel para ello), pero intuimos que debe ser como dice, porque tampoco andan libres por las calles (al menos yo no he visto ninguno) los logaritmos, ni las derivadas, ni las integrales, a pesar de estar totalmente integradas. Tampoco andan sueltos por las calles los triángulos escalenos, y no es broma. Está claro que, para entender tanto los algoritmos de Yolanda (como las predicciones de Tezanos) no nos queda más remedio que estudiar mucha Epistemología, pero la epistemología de Les Luthiers. (Que siga en el poder sí que será una visión distópica de España).