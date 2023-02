La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha presentado una moción para poner en marcha lo que denomina técnicamente "ceremonia civil de bienvenida a la ciudadanía" ¿Le harían una igual en Roma a los esclavos que adquirían la condición de libertos y, por tanto, de ciudadanos? ¿Qué sentido tiene une ceremonia para celebrar ¿qué?, si todo el mundo nace siendo ciudadano. Pues miren lo que dice la susodicha Junta: "el Ayuntamiento de Valencia quiere colaborar, desde la tolerancia y el respeto a los derechos de los otros, al acto de bienvenida a un nuevo miembro de la familia y de la ciudad, mediante la presencia de autoridades locales, y ofrecer espacios adecuados para el desarrollo de ceremonias protocolarias". Pues esta chorrada no tendría importancia si no fuese porque se llevará un pellizco del dinero de todos los valencianos. Total, para que unos pocos tengan una fiesta civil imitando a la religiosa.

Hay otras cosas que sin ser chorradas tienen su importancia. Por ejemplo, en la reciente cumbre hispano-marroquí, se le ha dado más importancia al desplante del rey Mohamed VI que a los acuerdos bilaterales alcanzados en la reunión de ambas delegaciones. Normal. Con todo el bombo que le ha dado el Gobierno a la supercumbre en las alturas, va el rey alauita y se queda de vacaciones en Gabón en lugar de recibir al Presidente Sánchez. Eso solo le pasa a un mindundi que además debió de haber fulminado al ministro de exteriores nada más colgar el teléfono tras la llamada de Mohamed VI. Y el remate, el número del balbuceo del ministro Albares ante la prensa sin saber qué responder. El número fue de sketch de Mr. Bean. Claro que la foto era lo menos importante, pero ¿Cuál eran los temas importantes de la cumbre? ¿Alguien, algún español se ha enterado de que haya habido algún acuerdo beneficioso para España? Todo es secreto de Estado ¿o será, quizá, secreto de Pedro?

Es curioso que tanto el presidente Sánchez, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y el diputado socialista Gomez de Celis se empeñan en situar la crisis de 2008 bajo el Gobierno del PP. ¿Tan mala memoria tienen o creen que tenemos? Tan nefasto Gobierno, el de la crisis de 2008, era del PSOE de Rodríguez Zapatero. La ministra vicepresidenta Yolanda, la que se pasa la vida escuchando sin decir nada, para una vez que dijo algo escribió en un twit: "los despidos masivos fueron la receta del PP en la crisis de 2008". La cosa no tendría importancia si no fuese por el malintencionado propósito de confundir a los españoles, más pendientes de los acuciantes problemas que están sufriendo que de comprobar las mentiras de estos truhanes.

Cometer un error al legislar no es frecuente pero es posible y, desde luego, se comete mucho más fácilmente si se obvia pedir informes pertinentes a los juristas expertos La importancia del error no va más allá de que, una vez detectado, bajo los informes preceptivos, se corrige y punto. Pero no. La ministra ponente de la llamada "Ley del sí es sí" ha legislado con el corazón, sin cerebro y con iletrados amigotes y les salió un churro que para las víctimas de agresión sexual es más una "Ley del no, por favor, no", ya que está dejando en libertad a sus agresores. ¡Qué poco sabe este Gobierno de la importancia de las cosas!