O sea, que Macarena no es de ultraderecha, ni xenófoba, ni nazi, ni considera la homosexualidad una enfermedad, pero estaba en un partido xenófobo de ultraderechas que sí la considera y en el que hay nazis y una secta ultracristiana porque no sabía que los había, ni que era un partido de extrema derecha y xenófobo con gente que considera enfermos a los homosexuales. ¡Ozú! Que diría vestida de faralaes en plena campaña andaluza. Donde ahora sabemos que dimitió porque tampoco sabía que, si no gobernaba, se tenía que quedar. Le concederemos el beneficio de la duda. Son las cosas que a veces tiene la política. Te metes a hacerla y no te enteras de nada hasta que un día te caes de un burro y terminas hablando con Dios.

Lo que es evidente es que la señora Olona no es una alumna aventajada del profesor Shameless. Lo ha leído, pero le falta. Dedica el insigne profesor parte de su tratado a la gestión de las entrevistas incómodas y reconoce que, la primera táctica, y la más recurrida por los políticos frente a ellas, es tirar del argumentario del partido. Maca lo confirmó el domingo en Lo de Évole. -¿Cree uste que lo de Franco fue un golpe de estado? -He tenido que consultar Wikipedia porque me falta memoria histórica. Y así, la mitad de las declaraciones que le recordó el periodista las hizo porque se lo dijo el partido. Eso es obediencia cristiana y lo demás, tonterías. Pero también llama la atención el profesor sobre una segunda estrategia más profesional y difícil: el silencio. El silencio seguido de un "ya te decía" o un "tú qué crees". El silencio es fundamental. Si se interpreta bien, acompañándolo de una caída de ojos o cierto balanceo de cabeza, es la afirmación de la tesis de quien te interroga sin concederle una respuesta. Y por supuesto, pillarte los dedos.

En contra de lo que ella dijo, Olona se preparó la entrevista. Otra cosa es que, no todo lo que debía. Le faltó la última recomendación de Shameless. Para que el silencio sea creíble, no se puede abusar de él y, si hubieran cortado los silencios en la entrevista, la Sexta habría duplicado los anuncios. Por el contrario, al acompañarlo de un abanico de respuestas a otras preguntas incomodas, los momentos de prudencia quedan realzados. Pero este abanico se lo debió quedar en Jerez y yo todavía me pregunto por qué no dediqué esa noche a disfrutar del triunfo de las leonas sobre Países Bajos en el europeo de rugby.