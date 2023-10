Los indultos de los ere

E L Gobierno está ya tramitando los indultos de los nueve ex altos cargos de la Junta condenados a penas de prisión por el caso de los ERE, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán. La tramitación de los indultos no significa que se hayan ya concedido o se vayan a conceder de manera inminente. Antes al contrario, es impensable que el Gobierno a última hora y cuando la mayoría de los condenados llevan ya casi un año encarcelados les otorgue la medida de gracia. La única vía aparentemente efectiva para salir de prisión, y ya se verá, está en los recursos de amparo admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.