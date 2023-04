La lección del Covid

Hace tres años no hubo procesiones de Semana Santa. Estábamos todos confinados, había municipios con cierres perimetrales y los bares estaban cerrados. Todo para evitar la propagación de un virus que tenía al mundo patas arriba. Ahora que los ciudadanos pueden disfrutar del ocio con normalidad y agolparse de forma multitudinaria delante de un trono, no hay que olvidar las lecciones del Covid. Lo piden los sanitarios. Es decir que, cuando se tengan mal cuerpo y síntomas de estar pasando una infección, lo responsable es adoptar medidas para no contagiar a los demás; sobre todo a las personas vulnerables como ancianos, enfermos oncológicos y otros pacientes frágiles. Los ciudadanos han aprendido durante la pandemia que el lavado de manos, la mascarilla o la distancia social son eficaces para contener la expansión de un patógeno. Por ello, los sanitarios instan a actuar de forma responsable en función de esa lección que deja el Covid porque la salud pública es la de todos. Y porque gracias a esa buena salud pública ahora se puede disfrutar de eventos multitudinarios como la Semana Santa.