Menos mal que Olona no ha ido al Rocío

Todos los políticos han hecho caso del mensaje proclamado por aquel inmenso pontífice desde el balcón que fue cegado y que no se reabrirá hasta la visita de un nuevo Papa: "¡Que todo el mundo sea rociero!". Moreno, Espadas y Marín se lo han tomado al pie de la letra, que para algo estamos en campaña electoral. Se han comprado el kit del neorrociero y, hala, a las arenas a dejarse ver, con medalla, vara y un fervor mariano publicitado. Tururú. Teresa Rodríguez no ha estado. Y eso que podría haber justificado su presencia al ser la romería un "hecho cultural", una "concentración espontánea del pueblo", una cita donde "se encuentran con la naturaleza los rocieros y las rocieras", o cualquier otra teoría mamarracha de las que se fabrica cierta izquierda adolescente para justificar su participación en acontecimientos religiosos. Y a la serena Inmaculada Nieto tampoco la hemos avistado por la aldea. Ahora todos son rocieros de punta en blanco. ¡Qué maravilla, chiquillo!, que diría el del anuncio del bacalao. Andaluz, ésta es tu romería, dicho sea con voz de Lauren Postigo. Sobre todo en campaña electoral. "Al Rocío quiero ir" dice la letra de la sevillana. Y vaya si han ido. ¿Y la señora Olona no ha ido al Rocío? Al personal se le olvidan las cosas que hemos visto en las campañas electorales cuando no existía Vox, ese partido con nombre que algunos pronuncian como si fuera la marca de electrodomésticos: "Bosch". El prestigiado Rubalcaba sacó el dóberman para asociarlo maliciosamente con la derecha. Ah, no pasa nada. Olvidado. ¿Recuerdan el miedito que daba el can con esa agresividad explícita? ¿Pero la agresiva no es Olona? Hubo uno que prometió una paga mensual para las amas de casa, otro que se puso a dialogar con una vaca, soltó tortugas bobas y se hizo fotos con un puticlub a la espalda, otro se puso a cocinar torrijas en los días del encierro por la pandemia. De todo eso y mucho más no se acuerda absolutamente nadie. Para eso no hay memoria. Ni histórica ni reciente. Todos al Rocío menos Olona, la que dice "Graná" y le zurran, pero Marín dice "quillo" y no pasa nada. Castigada por no ser andaluza de nacimiento. Si llega a pisar las arenas le dan fuerte y flojo a doña Macarena. Qué espectáculo lo de la campaña andaluza. Nadie se acuerda tampoco de que Chaves formó un gobierno de coalición con los andalucistas cuando el PSOE tenía… ¡50 diputados! Vayan haciendo memoria los abonados a la opinión lanar y de carril. La vida es dura cuando se esperan recompensas. Y muy divertida cuando no se espera nada. Algo le dijo el Quijote a Sancho cuando le habló de la libertad, ¿no? Por cierto, ¿Susana Díaz ha ido al Rocío o está en casa acariciando al gato? Miau, miau, miau.