En mayo las ciudades están reventonas. Cualquier paseo jacarandoso por Cenacheriland te reconcilia con la pura vida, aunque vayas a un funeral o te topes con un sin techo que te haga reflexionar. Incluso el chaval de los kleenex del semáforo deslumbra con su dentadura de buen rollo. Un misionero en entrevista declaraba que después de tantos años en África ya no se queja de nada. De lucha por la vida va la estación florida y en este mes se estilan los apareamientos para la reproducción del acta de concejal. Todavía no ha comenzado la campaña electoral oficial de las municipales, aunque la sensación es que no hemos salido nunca de ella.

El arcade vintage presentó su slogan de batalla “ Con Paco Gana Málaga”. Pero no los malagueños. Los redactores de la frase pusieron a huevo el zasca. En las cosas del mercadeo pocas tácticas son tan atractivas como la novedad. Encarando el sexto mandato sobre las encuestas, por muy visto, experto y querido que sea el munícipe incombustible, no tiene asegurados los votos para una mayoría absolutista. El asunto del espaldarazo al rascacielos del Puerto va a restar muchos apoyos de la clase mediopensionista. La recuperación del centro histórico para apartamentos turísticos y la escasez de vivienda asequible también resta. De la Torre pasará a la historia como el mejor alcalde de Málaga sin duda. Le tenemos más visto que su familia, no sé de dónde sacará el tiempo el hombre para conciliar con los suyos. No para quieto de invento en presentación y sarao con micrófono. Se le van a esfumar las horas para escribir sus memorias, si no está en ello, que seguro son muy jugosas. Luego está la supervivencia de Ciudadanos, en concreto Noelia Losada que se está batiendo como una leona y necesita sus 15.000 votos para equilibrar un consistorio con sentido común y sin descentres. Recuerdo el vídeo de Dani Futuro a las puertas del Salón de Plenos del Ayuntamiento con su performance del “no pasarán” dedicada a los voxemitas. Lo de Unidas Podemos y su enjambre de siglas otro Jalisco. Los extremistas serán un 20% papeleta arriba o abajo y son incompatibles con la ideología tranquilona que impera porque siempre están cabreados, incluso en primavera. Queda la incógnita del voto joven, el rebote por correo y gane quien gane las elecciones seguiremos tirando para adelante o lo intentaremos.