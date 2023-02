La política española tiene tintes de sainete. De película de Monty Pynthon, diría yo. Te pasas sin escribir la columna una semana y se te acumulan noticias que podrían dar entrada a un sainete de Arniche. Y es que ¿en qué otro lugar del mundo podría darse un caso como el del Mata Hari de la Rambla? El policía infiltrado en los movimientos antisistema catalanes que ha mantenido relaciones sexoafectivas con al menos ocho indepes, que terminaron siendo únicamente sexuales. No lo dice él, sino ellas, que han manifestado que, si hubieran sabido que era un madero, no se hubieran acostado con él. Ergo, solo lo querían por su cuerpo, y no precisamente el de policía. O sí. Porque son al menos ocho, ya que sus abogadas no descartan que "que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas". Y mientras tanto, la prensa continúa perdiéndose en la anécdota de si el consentimiento debe venir precedido de una declaración jurada de vida laboral, sin entrar en el verdadero el meollo de la noticia: el desarrollo de la asamblea en la que se descubrió el pantumaca.

-A ver compañeres. Hemos descubierto a un piolín infiltrado entre nosotres y es importante que sepamos quién ha tenido contacto con este traidor.

-Joder compañera, a ese yo lo conozco.

-Pero ¿mucho o poco?

-Bueno, algo.

-¿Cuánto?

-Me he acostado con él.

-¡Qué te has acostado! Pero ¿cómo has podido hacerlo? Habrá sido una vez y te emborracharía.

-Qué va. Ya sabes que aquí en la comuna no tomamos alcohol.

-Bueno, al menos, habrá sido solo una vez.

-No, que va. He salido con él durante un año.

-O sea, que fue consentido ¿Tú estás chalada o también eres una infiltrada?

-¡Sin insultar compañera! Que algunas de nosotras también lo podemos conocer.

-O sea, que tú también lo conoces

-Bueno, lo conozco y me he acostado.

-¡Guarra! Sabías que estaba saliendo conmigo

-Saliendo no, dirás entrando. Porque salir, lo que se dice salir, salía con la Montse.

-¡Os saco los ojos!

-Tranquilidad, compañeras. Un desliz lo tiene cualquiera y, ahora, lo importante es saber qué os ha podido sacar.

-¿A qué te refieres con sacar?

-¿Tú que crees?

-¡Te mato!

-Acotemos el problema, que me pinchan y no sangro. ¿Alguna más conoce íntimamente el piolín?

-¿Cuántas veces tiene que ser para que sea "íntimamente"?

-Os mato. Que levante la mano las que se hayan liado con el madero.

- U, dos, tres….set, vuit. Decidido, nos disolvemos.