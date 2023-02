El mensaje de Chicote

El chef Alberto Chicote hizo ayer un llamamiento a los hosteleros a aportar su granito de arena para lograr un mundo más sostenible y ha criticado el "edadismo" en un sector en el que "a un tipo de 50 años, si no es jefe de cocina o de sala, parece que ya no se le puede contratar". Chicote ofreció la conferencia inaugural del Salón de Innovación en Hostelería H&T, que reúne hasta mañana a más de 10.000 profesionales y 380 empresas en Málaga, en la que usó como hilo conductor de su intervención los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.Al detenerse en el reto de "Trabajo decente y crecimiento económico", el cocinero confesó que le "preocupa" que en este sector tienden a "apartar a la gente que tiene determinada edad y no ha alcanzado puestos de responsabilidad". "Llega un momento en que a un tipo de 50 años, si no es jefe de cocina o de sala, parece que ya no se le puede contratar", lamentó Chicote, quien aseguró que en su restaurante intentan "eliminar ese edadismo".