Entre los temas que el grandísimo Iker Jiménez está descuidando en su programa dedicado al mundo del misterio y lo desconocido, hay uno que llama notablemente la atención: la llegada del Metro al centro de Málaga. Un misterio insondable cuya resolución se anuncia periódicamente y al que los malagueños nos hemos acostumbrado como a no oír llover.

Las obras de la línea 2 comenzaron en enero de 2006 mientras que las de la 1 lo hicieron en marzo de 2008. Como el 13 de julio de 2014 se puso en funcionamiento el Metro, la cuenta rápida es que hemos necesitado 8 años y medio para desarrollar un trazado de 12 km y 17 estaciones. Que a algunos les pareció una eternidad, pero que solo hay que compararlas con las del de Sevilla o Madrid para valorarlas adecuadamente. Quedó pendiente llegar a la Alameda. Un tramo de poco más de 1 km que en 2013 ya había iniciado el salto del Guadalmedina. Haciendo una mera regla de tres, si en 12 km echamos 8 años y medio, en 1 no deberíamos haber empleado mucho más de 9 meses. Lo cual es trampa, porque la dificultad de algunos tramos del trazado no permite esta simple operación matemática. Pero que no deja de presentarse como un misterio digno de estudio, si caemos en la cuenta de que llevamos 10 años para poner en marcha estas dos estaciones. Como ningún misterio viene solo, finalizadas las obras, al de su duración le siguió el de las pruebas para su puesta en funcionamiento. Una vez que no fue posible que el nuevo tramo estuviera listo para la pasada Feria, a mediados de agosto comenzaron las oportunas pruebas dinámicas. Se esperaba que todo hubieran acabado para noviembre, después de empezar haber empezado en mayo. Pero no fue así. Después de que el 28 de diciembre, día de los Inocentes, se anunciara la "recta final de las pruebas" nos hemos puesto en marzo. Ahora todo parece dispuesto y se vuelve a anunciar su apertura para este mes. Después del 4 de abril será tarde por la convocatoria de elecciones y la imposibilidad de las inauguraciones oficiales. Gran conjuro mágico para que se acabe cualquier obra.

Así que tendremos el Metro en Atarazanas en Semana Santa y un nuevo misterio en ciernes: ¿cómo se ordenará la salida de los pasajeros en plena vorágine semanasantera? 221 personas saliendo de golpe por su bocana en pleno paso de la Legión se antoja un problemilla. Si se duplicase el convoy para hacer frente a la demanda, un problemón.