No pasa nada, a todos nos pasa

No pasa nada, no te pasa nada. Es normal. La vida es tan intensa y giratoria que no siempre cabe en la mochila esa que llevamos en la espalda. Te sentirás que puedes con eso y más, que es algo pasajero. Solo es cuestión de tiempo, es un bachecillo, ya pasará. Te engañarás buscando cataplasmas en esas excusas. Pero en el fondo necesitas algo más que compartirlo con una amistad y un café o darle la chapa a la almohada. Por primera vez, esto es más grande que tú. Necesitas parar y descansar del peso de esa mochila. O abrirla y vaciarla. No pasa nada, es normal. A mí también me ocurrió.

Igual siempre has tenido el rol de persona fuerte, en tu familia o en tu relación, y crees que no puedes flaquear o decir que en este tramo no puedes tirar del grupo. Que los demás dependen de ti y no te puedes permitir ese lujo. Pero no pasa nada. Tu mochila no tiene por qué pesar más que la de los demás, todos llevamos la nuestra y cada uno debemos decidir lo que cargamos en ella. Eres una persona, no un perchero.

Igual lo que te pasa es que eres joven y crees que puedes con todo. Como siempre te has comido la vida, ahora no será menos. Pero te equivocas, y no pasa nada. Esto no es exclusivo de quien ya lleva mucho camino andado. No eres un bicho raro por pensar que solo te pasa a ti. No eres oveja negra ni la única persona a la que le estará ocurriendo en el rebaño. O igual andas circulando por una edad bisagra, a punto de saltar a los 30 o los 40, la vida está proyectando tu película y no te gusta mucho el actual guion. Por eso tiene más sentido que dejes de ser espectador y te conviertas en el protagonista. Te sientes incapaz o te da vergüenza admitirlo, pero es normal, no pasa nada.

No pasa nada, no tengas miedo a decir que necesitas ir a un psicólogo. Bórralo de la lista de palabras tabú, como la muerte o el cáncer. Qué maravilla que haya personas que te ayuden a convivir con tu mochila o a vaciarla, igual que tienes un tratamiento para tu alergia o no dudas en ir a fisioterapia para tratarte esa continua molestia en el trapecio.

Bórrate de la cabeza eso de que al psicólogo van los que están locos o son débiles. Si se te llena la boca diciendo que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, ¿por qué te cuesta tanto admitir que los terapeutas son figuras normalizadas en nuestro día a día? No pasa nada. Actualmente las personas más inteligentes se ponen en manos de profesionales. Salen más fuertes. Más reforzadas. Además, los paradigmas mentales cambian con el paso del tiempo, y no está de más pasar de nuevo por la escuela para aprenderlos y aprehenderlos. Los nuevos tiempos siempre van a venir dispuestos a arrasar con sus tendencias y revoluciones, y el darwinismo será tu mejor aliado para sobrevivir a los tiempos de cambio. No pasa nada si no los entiendes y necesitas que te lo expliquen. Tampoco sabías el alfabeto hasta que te lo enseñaron.

No te sientas mal ni te compadezcas. Sí date la enhorabuena si admites que tú solo no puedes. En ese caso, ve a recoger tu premio de estar vivo en cualquier Oficina del Ser Humano. No pasa nada si todo pesa. Nos pasa a todos. A todos nos pesa. Yo tampoco quería ir al psicólogo en su día, hoy te invito a que tú también abras tu mochila. Y podremos seguir tomando café juntos para contarnos cuánto has aprendido tú con tu terapeuta y yo con el mío.