Una pensada

Ando buscando un libro que explica cómo hablar de vinos sin tener más conocimiento que su división en blancos y tintos. Se trata de referirse a ellos como si fueran una persona, alabando su cuerpo y carácter amable. La idea no es nueva. Shameless ya la enunció respecto a las valoraciones electorales en las noches de autos. Solo que, en estos casos, el modelo es la reflexión de un entrenador ante el descenso del equipo a Segunda División: quiero agradecer a la plantilla las ganas con las que han salido a luchar y comunicarles que desde hoy empezamos a trabajar para hacer posible nuestro ascenso dentro de cuatro años, porque esta afición se lo merece, nos debemos a ella y no la vamos a decepcionar.

Estamos de acuerdo en que, si Por Andalucía, Adelante Andalucía y PACMA hubieran ido juntos a las elecciones, habría sumado los mismos votos que Vox, el reparto de escaños hubiera sido ligeramente diferente y la coalición no habrían sacado la mitad de diputados que ha obtenido la extrema derecha. Pero acabado este análisis, el resto de las valoraciones son despejes a córner. Decir que no se ha conseguido la movilización que se esperaba es quedarse corto. En estas elecciones han votado 40.000 andaluces más que en 2018. Casi 2 puntos más del censo. Si el PSOE saca casi 30.000 votos menos, el problema no es la abstención, es que han dejado de votarle casi el 4 % de los votantes y la excusa de la baja participación no cuadra. Siendo esta ligeramente mayor que en 2018 el resultado es peor. Además de que alguien tendrá que explicar de dónde sale que el 52 % del censo que se quedó en la playa eran votantes de izquierdas. Aunque Espadas no quiera especular, no deja de serlo. Y ya puestos, si el reclamo era la amenaza de Vox, manifestar que, llegado el caso, no se impediría la entrada de Olona en el Gobierno con una abstención quita veracidad a la amenaza o dirige el voto al PP. Porque si el trasvase lógico de los votos perdidos a la izquierda del PSOE es a este (aunque no necesariamente), las cuentas del PP solo salen recibiendo varios miles de votos socialistas.

Espadas ha manifestado que quiere realizar un análisis profundo sobre dónde está ese voto progresista, pero comenzar una legislatura manifestando que "las elecciones las pierde el que gobierna y solo en contadas ocasiones las gana la oposición" no es salir a jugar con la moral del Alcoyano y merece una pensada.