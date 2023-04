Una de las obras más brillantes de la literatura española es sin duda "Luces de Bohemia" de Valle-Inclán. Don Ramón María crea con ella el concepto literario que denominó, en la citada obra, como "el esperpento" que consiste en una deformación de la realidad exagerando y acentuando sus elementos más grotescos y sórdidos. Crea así una tragi-comedia en la que los elementos absurdos y caricaturescos que resultan de esta exageración son cómicos, pero la exageración en sí acentúa aspectos trágicos, siniestros y tristes de la realidad. De esta forma Don Ramón retrata la España de su época que si la analizamos detenidamente, en el fondo, no ha cambiado mucho de la que vivimos, aunque posiblemente el esperpento o la exageración grotesca de la realidad, no supere a la realidad misma que estamos viviendo.

La obra tiene dos personajes fundamentales, Max Estrella, un viejo poeta pobre y ciego que se pasea por la bohemia madrileña, en un ambiente sórdido y oscuro, de la mano del bohemio esperpéntico y grotesco Don Latino, con el fin de conseguir dinero para publicar sus poemas. Max Estrella (avatar del poeta sevillano Alejandro Sawa que murió pobre y ciego) llega a decir de España, en "Luces de Bohemia", que "La tragedia nuestra no es tragedia", sino que es "el Esperpento". Y considera que "España es una deformación grotesca de la civilización europea".

La imagen dada en el Congreso durante la aprobación de la reforma de la "Ley del Si es Si" es una muestra de que la realidad en España ha llegado a superar al esperpento. Dos ministras, abandonadas por el resto del Gobierno que había aprobado dicha ley y con el presidente Sánchez huido a Doñana para no votar la reforma. Irene y Belarra con caras de niñas compungidas, llorosas entre la rabia y la humillación. Dos niñas ministras, que solo tienen de infantil la inteligencia, haciendo leyes esperpénticas, es realmente una realidad que ni Valle-Inclan podría imaginar. Medio Gobierno votando si, el otro medio votando no junto a sus socios de legislatura y la oposición, las derechas, sacando la reforma adelante. Eso supera al esperpento, es el reflejo de un gobierno de mamarrachos. Hazmerreir para cualquier persona cuerda. Y para esperpento, amigos, agárrense a la hemeroteca (maldita hemeroteca) del presidente Sánchez: "Lo he dicho en privado, en público y lo digo aquí para que conste en acta, yo no voy a permitir, con todos los respetos a ERC, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas"; "Creo que evidentemente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que los responsables políticos han de ser extraditados a España"; "Tengo que reconocer que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, (…) por eso no acepte esa propuesta que me hizo el Sr. Iglesias"; "Ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo, el final del populismo es la Venezuela de Chaves, la pobreza,…"; "Yo cuando digo las cosas las cumplo: con Bildu no vamos a pactar, le repito, no vamos a pactar, si quiere se lo repito otra vez, no vamos a pactar". Y me hago la pregunta clave: ¿Todavía hay alguien en España que crea algo de lo que dice este mendaz, esperpéntico y grotesco "Don Latino"? ¿Todavía hay alguien que tropiece otra vez en la misma piedra votándole en las próximas elecciones? Si es así, realmente España no tiene remedio.