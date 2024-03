Collboni ha perdido la cuestión de confianza, y se le complica la continuidad como alcalde de Barcelona, aunque intentará buscar alguna fórmula con ERC para gobernar conjuntamente. Pero sabe mejor que nadie que no es lo mismo gobernar con apoyos exteriores que verse obligado a incluir a uno de ellos en el equipo de gobierno. Más aun cuando ERC es uno de los partidos que negocia todo lo negociable con Sánchez para permitir que se mantenga en La Moncloa, está a cara de perro con Junts y Puigdemont por demostrar quién manda en Cataluña y además están empecinados los dirigentes de los dos partidos en celebrar un referéndum, como primer paso para la independencia.

Sánchez no había demostrado excesiva indignación por esa nueva amenaza … hasta que hace tres días ha anunciado que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional si Puigdemont insiste en continuar con el procés. ¿Por qué el cambio de idea? ¿Quizá el presidente pensó que tiene que mostrar más firmeza ante el chantaje permanente de Puigdemont porque en seis semanas se celebran elecciones en Cataluña? Los votantes podrían castigar a Illa y a Sánchez por tanta negociación, tanta reunión, tanto cariño al prófugo de la Justicia.

El fracaso de la cuestión de confianza a Collboni es un problema para Sánchez, que se produce en el peor momento. Se suma que en las últimas semanas el candidato de Sánchez a la Generalitat, Salvador Illa, se ha visto en entredicho por sus relaciones con la red de Koldo García.

Para Sánchez, que Illa no sea president sería un revés político de envergadura, porque es de los pocos personajes del PSOE que tiene verdadero poder. La navarra Chivite, el asturiano Barbón, Collboni en la Alcaldía de Barcelona y poco más. No se pude incluir en esa lista a Emiliano García Pager, porque es el único dirigente socialista que no oculta su disconformidad total con las políticas de Sánchez, y a nadie se le escapa que al presidente de gobierno le gustaría verlo lejos de la política.

Hay más afectados por el caso Collboni: Yolanda Díaz. Colau es su persona de confianza en Cataluña, presume la vicepresidenta de su extraordinaria relación con la dirigente de los comunes, pero ha sido incapaz de convencerla para que apoyara los presupuestos de Aragonès primero, y los de la Alcaldía de Barcelona después. La primera consecuencia fue que Aragonès adelantó las elecciones en el peor momento para el PSOE; la segunda, que el alcalde socialista de Barcelona se encuentra en una situación muy complicada.

Los sanchistas ya empiezan a acusar abiertamente a Díaz de no mandar en Sumar y de poner en riesgo la estabilidad del propio Pedro Sánchez.

La cosa está que arde.